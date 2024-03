Cuatro aña di prison pa Colombiano cu a purba exporta 37 kilo di cocaina den airco pa Hulanda

The content originally appeared on: Diario

Mas cu 14 Mil Euro y mas cu 2 Mil Dollar ta keda confisca

ORANJESTAD (AAN): E homber Colombiano Y.T. di 45 aña biba na Aruba a scucha Hues conden’e na 4 aña di prison pa a purba exporta 37 kilo di cocaina den airconan pa Hulanda. Tambe Hues a ordena pa e mas cu 14.000 Euro (como 27.500 Florin) y mas cu 2.000 Dollar cu Douane a confisca, pasobra Y.T. no a declara esaki ora el a yega Aruba, lo no wordo debolbi na dje.

Fiscal a hala aden acusacion di labamento di placa: E acusacionnan cu Fiscal a presenta contra Y.T. ta cu entre 8 Augustus y September 2023, a exporta cocaina pa Hulanda. Tambe cu Y.T. lo ta envolvi den labamento di placa y a viola ley di obliga notifica cantidad di placa cu e tin na Douane. Tambe un cantidad di prenda, un holoshi luhoso Rolex y paña a wordo confisca.

Abogado mr. Carlo a bisa Hues cu ta buscando documentonan pa demostra cu no tin labamento di placa sino cu ta entradanan di trabaonan di construccion di compania di Y.T. Ademas e asunto di holoshi luhoso Rolex, tambe tin declaracion di persona cu a regala esaki. E abogado ta kere 2 pa 3 siman lo tin tur e documentonan. Fiscal a bisa Hues, cu e kier declara Y.T. liber di acusacion labamento di placa. Fiscal a bisa cu no ta sigui cu e caso di labamento di placa mas pero si e caso di no a declara cantidad di placa, prenda y paña na Douane.

Exporta cocaina: Hues a puntra Y.T. si ta berdad cu el a exporta cocaina. Aki e Colombiano Y.T. a admiti esey. Hues a bisa cu ta un cantidad di 37 kilo scondi den airconan pa hiba Hulanda. Hues a bisa cu Y.T. a declara na Polis cu no ta promer biaha cu el a haci esaki. Den pasado Y.T. a yega di haci’e caba pero menos droga. Y.T. a bisa cu el a viaha pa Hulanda pa cumpra un machine pa coba. Ora el a bolbe y a ripara cu tur su placa a bay, el a dicidi di haci algo pa haya placa pa asina su compania di construccion por sigui opera. Door cu el a yega di haci’e den pasado, el a bolbe haci’e. El a bisa cu e biaha aki nan tabata 4 persona: dos Colombiano y dos Curasoleño. Y.T. a declara cu el a percura pa 10 kilo di cocaina. Segun Y.T., el a haya e droga for di Venezuela na un prijs hopi abao.

Durante tratamento di e caso a sali na cla, cu den pasado Y.T. a cay den man di husticia Americano pa traficacion di cocaina. Segun Y.T. door di su pasado, hendenan tabata acerk’e y asina el a haya e 10 kilo di cocaina. El a bisa cu e ta arepenti di loke el a haci. El a splica Hues cu den e mundo di construccion no ta un secreto cu un compania di construccion mester duna comision pa asina por haya contract di construccion na empresanan grandi.

Agentenan kier a haci deal: Riba pregunta di mr. Carlo, Y.T. a splica con hopi presion e agentenan di droga a pone riba dje y menazanan. Entre otro cu agentenan a menaza cu lo laga kita su yiu for di dje via Voogdijraad. Tambe Y.T. a bisa cu e agentenan kier a haci un “deal” cun’e.

Segun Y.T. e agentenan tabata kier pa e declara cu e ta entrega e placa y asina e por bay cu e joyas y paָñanan. Y.T. a bisa Hues cu el a kere cu mescos cu na Merca, DEA (Drug Enforcement Agency) ta haci deal.

No declara placanan na Douane: Hues a bisa cu Y.T. tabatin placa cun’e cu e no a declara na Douane. Segun Y.T., e placanan tabata for di su cuenta personal di banco pasobra ainda e carchinan di cuenta di su compania no a keda cla. El a pidi Aruba Bank pa e por haya e placanan di pago riba su cuenta mientras cu CMB tabata prepara e carchinan di su compania. El a splica cu ademas di e compania di construccion, e tabata haci trabaonan chikito na casnan. El a bisa cu e tabatin placa warda y tabata saca for di cuenta 5 mil Florin pa asina tin un suma grandi pa por haci viahe. E placanan tabata bin di trabaonan di construccion cu el a haci.

Pa loke ta e holoshi luhoso Rolex, el a splica cu un amigo O. na Belgica cu ta di Turquia, a regal’e pasobra Y.T. a haci aña. Y.T. a splica cu e amigo O. tabata sera na Merca hunto cun’e y cu DEA a haci deal cu O. caminda el a haya propiedad grandi y cantidad di bac aña Colombia. El a splica cu e amigo tin hopi placa na Turquia. Hues a remarca cu ken por bisa cu e Rolex ta procedente di negoshi di baho mundo. Durante e interogacion di Hues a sali na cla cu entre otro mas di 14 Mil Euro y mas di 2 Mil Dollar, Y.T. a keda sin declara na Douane.

Segun Y.T. door di su ignorancia e no tabata sa cuanto ta e top cu por a declara. Hues a bisa cu e ta crea impresion cu Y.T. tin algo di sconde. Y.T. a bisa cu door di su pasado, e tabatin presion.

Fiscal: Fiscal ta haya legalmente proba cu Y.T. a exporta cocaina. Fiscal a bisa cu Y.T. a sconde e droganan den e compressor di e airconan. E caso di labamento di placa, Fiscal a hala esaki aden. Fiscal a bisa cu Y.T. a bin for di Hulanda cu gran cantidad di placa. Door di esaki tabata sospecha cu ta labamento di placa. El a pidi Hues pa declara Y.T. liber di labamento di placa. Pa loke ta e cantidad di placa cu Y.T. a bin Aruba cun’e, Fiscal a bisa cu Y.T. tabatin entre otro 14.750 Euro, mas cu 2 mil dollar cu e no a declara na Douane. E punto mas pisa ta e traficacion di 37 kilo di cocaina. Fiscal ta considera Y.T. como e organizador di e traficacion di droga.

Pa cu e castigo, Fiscal a bisa Hues cu e ta tene cuenta cu Y.T. a duna claridad den e caso. Fiscal a exigi pa confisca tur e placa cu Y.T. a drenta Aruba sin declara. Fiscal a exigi 60 luna di prison y confisca e placanan. E droga lo mester worde destrui. Tur joyas, entre otro un holoshi Rolex mester debolbe.

Abogado: mr. Carlo a bisa cu Y.T. a conta su pasado na autoridad, cual no tin nada di haci cu e caso mes. Na opinion di e abogado, Y.T. a kere cu mescos cu Merca, lo haci un “deal” cun’e. E abogado a mustra cu e team di investigacion a ofrece un “deal” cu Y.T. Ta pesey Y.T. a papia tur cos.



Carlo a splica cu Y.T. su plan tabata, bay Hulanda pa cumpra machinenan di construccion. Cu placa cash el a bay Hulanda. Na Hulanda Y.T. a hay’e confronta cu companianan no ta accepta placa cash. El a bin back cu e placa Aruba y esaki a worde confisca. E ora ey Y.T. a dicidi di transporta droga pa Hulanda, pa asina e por cumpra e machinenan. Hunto cu tres otro a cera 40 mil dollar pa e 37 kilo di cocaina. E holoshi Rolex el a haya for di un amigo. E abogado a bisa Hues cu no por bisa cu e holoshi ta procedente di baho mundo. E otro joyas ta imitacion. Pa loke ta e asunto di no declara cuanto placa e tabatin ora a yega Aruba, abogado a bisa cu no intencional Y.T. a haci’e.

E abogado ta haya cu no mester confisca e placa sino duna un boet. Pa loke ta e castigo, mr. Carlo ta haya e castigo exigi pa Fiscal mucho halto. E abogado a bisa Hues cu e ta haya cu 42 luna di prison ta na su lugar. E abogado tambe a mustra riba e “deal” falso cu e miembronan di e team di investigacion a haci cu Y.T.

Sentencia: Hues a pospone e caso un rato pa pensa y a dicta sentencia di biaha. Hues a bisa cu e ta haya legalmente proba cu Y.T. a exporta cocaina. Hues a declara Y.T. liber di labamento di placa. Hues ta haya Y.T. culpabel di no a declara suma grandi cu el a bin cun’e Aruba. Hues a mustra cu ta un lote considerable di droga, esta 37 kilo di cocaina. Hues a rechaza e ponencia di abogado cu miembronan di Recherche a ofrece un deal. Na opinion di Hues, no tin suficiente base pa esaki. Pa cu e castigo, Hues a bisa cu e no ta sigui Fiscal su exigencia.

Hues a condena Y.T. na 48 luna (4 aña) di prison y cu e placanan lo keda confisca. E 37 kilo di cocaina lo worde destrui. E holoshi Rolex, joyas y pañanan lo mester debolbe.