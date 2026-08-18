Comision Special di Conseho lo wordo nombra pa e proyecto di revitalisacion di anterior Esso Lago

Minister Geoffrey Wever:

ORANJESTAD (AAN): Siguiendo e anuncio anterior pa cu e desaroyo di e anterior sitio di Esso Lago na Maria Christinastraat 1, Minister di Finansa, Asuntonan Economico y Sector Primario, mr. Geoffrey Wever, ta comparti mas informacion tocante e proceso di seleccion cu lo wordo sigui pa determina e propuesta cu miho ta alinea na e vision pa revitalisa e centro di Oranjestad.

E proyecto aki ta forma parti di e compromiso di Gabinete AVP-FUTURO pa maneha propiedad publico den un forma transparente, obhetivo y responsabel. Tur interesado cu ta alcansa e condicionnan estableci por participa den e procedimento y presenta un propuesta pa e desaroyo di un concepto horeca di calidad den centro di ciudad.

Pa evalua e propuestanan, un Comision Special di Conseho lo wordo nombra, consisti pa representante di Aruba Tourism Authority (ATA), Ministerio di Vivienda, Infrastructura, Servicionan Interno y Telecomunicacion, Ministerio di Finansa, Asuntonan Economico y Sector Primario, Directie Infrastructuur en Planning (DIP), Dienst Openbare Werken (DOW) y Aruba Trade and Industry Association (ATIA). E comission lo evalua tur propuesta den un manera independiente y a base di criterianan claramente defini.

E evaluacion lo basa riba un sistema di puntuacion cu un maximo di 100 punto. Den esaki lo wordo analiza, entre otro, e experiencia y referencianan di e participante den explotacion di horeca di calidad, e concepto di architect y e grado den cual sostenibilidad ta incorpora den e diseño, e balor agrega cu e concepto culinario ta ofrece pa centro di Oranjestad y e capacidad financiero pa realisa e inversion. Ademas, cada participante mester presenta un estudio di factibilidad cu ta mustra cu e proyecto propuesto ta financieramente, tecnicamente y operacionalmente realizabel.

Un componente importante di e procedimiento ta e ‘integridadstoets’. Como parti di esaki, participante mester identifica su Ultimate Beneficial Owner (UBO), ta inscribi na Camara di Comercio di Aruba y ta sujeto na un screening di su directivanan y di e origen di e recursonan financiero cu lo wordo usa pa e inversion. E exigencianan aki ta contribui na un proceso transparente y confiabel, apropia pa e desaroyo di un proyecto di interes publico.

Participacion den e destaho publico ta wordo conduci conforme e disposicionnan describi den e Selectieleidraad, e Maneho di Gronduitgifte di februari 2018 y e condicionnan general y special vigente pa erfpacht di Pais Aruba. Tur documento oficial, incluyendo e reglamento di inscripcion, e raport di taxacion y e concepto di acto di erfpacht, ta disponibel riba peticion na e notario instrumentante, via e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Interesadonan tin te diabierna 18 di september 2026 pa entrega nan propuesta den un envelop sera entre 11:00'or y 11:30'or mainta den e auditorium di Camara di Comercio y Industria di Aruba. E envelopnan lo wordo habri inmediatamente despues pa e notario den presencia di e Comision Special di Conseho.

Despues di e evaluacion, e Comision lo presenta su conseho na e Minister-nan dentro di cuatro siman. Basa riba e conseho aki, e Minister-nan lo tuma un decision y, conforme e Didam-arresten di Hoge Raad, lo publica e intencion pa duna e derecho di erfpacht na e participante cu a presenta e propuesta cu miho a logra e criterianan di seleccion, respetando e procedimento legal corespondiente.

Minister Geoffrey Wever a enfatisa cu e procedimiento ta mustra e importancia cu Gobierno ta duna na bon gobernacion y transparencia. "Revitalisacion di centro di Oranjestad no ta solamente trata di construccion. E ta trata di crea oportunidadnan pa inversion responsabel, cu un proceso cla, igual y confiabel. Nos kier cu tur interesado por participa riba e mesun base cu un proceso transparente”



