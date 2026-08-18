Awe tin Contacto cu Bario di NV Elmar na MFA Savaneta

Relacionista publico Audrey Croes:

ORANJESTAD (AAN): E compania NV Elmar ta prepara pa un e edicion nobo di su evento anual Contacto cu Bario, cu lo tuma luga awe, diamars 18 di augustus den districto di Savaneta na edificio di MFA for di 7:00 pa 9:00 pm.

E encuentro ta habri pa habitantenan di Savaneta y becindario, como tambe pa otro clientenan di Elmar cu tin interes den e topiconan cu lo wordo trata.

Contacto cu Bario ta un iniciativa cu Elmar a introduci tres aña pasa cu e meta di acerca e compania mas na comunidad. A traves di e encuentronan aki, Elmar ta bishita diferente districto di Aruba pa comparti informacion, atende pregunta y tende directamente for di habitantenan cua ta nan necesidadnan, preocupacionnan y experiencia cu e servicio di electricidad.

E contacto directo cu comunidad ta brinda Elmar e oportunidad no solamente pa informa, sino tambe pa comprende miho kico ta biba den cada bario y cua aspectonan por contribui na un mihoramento continuo di su servicio.

Den entrevista cu DIARIO, Audrey Croes di Elmar a indica cu dos di e topiconan principal riba agenda pa e edicion aki ta e proceso di keuring di panelnan solar y con consumidor por spaar coriente y haci un uzo mas consciente di energia.

Croes a extende un invitacion specialmente na clientenan cu ta considera pa instala panelnan solar, esnan cu ya tin pregunta tocante e proceso di aprobacion y keuring, y tur persona cu kier haya informacion practico tocante con pa reduci su consumo di electricidad.

Un aspecto interesante di e encuentro ta cu Elmar no lo ta e unico instancia presente. DTI y instaladornan profesional lo participa tambe, brindando e publico oportunidad pa haya informacion directamente for di e profesionalnan enbolbi den e proceso.

Durante e sesion lo comparti sugerencianan practico y aclaracion riba e topiconan menciona, mientras cu na final di e programa e publico lo tin oportunidad pa haci pregunta directamente na e representantenan presente.

Cu Contacto cu Bario, Elmar ta crea un espacio unda informacion y dialogo ta bay man den man, permitiendo cu comunidad no solamente ta haya contesta riba topiconan cu ta afecta nan directamente, sino tambe duna nan opinion y sugerencianan.

Clientenan di Elmar, specialmente habitantenan di Savaneta y becindario, ta cordialmente invita pa asisti y saca probecho di e oportunidad pa informa nan mes y presenta nan pregunta directamente na e instancianan concerni.