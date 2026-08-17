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Local News

Artista Elvis Tromp ta renobando famoso mural na San Nicolas dedica na turismo

17 August 2026
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Originalmente pinta na aña 2014...

ORANJESTAD (AAN): Tabata na aña 2014, cu e artista Arubiano Elvis Tromp a acepta un encargo di Aruba Tourism Authority (ATA) pa crea un mural na entrada di San Nicolas.

   E mision tabata hopi mas cu djis pinta un muraya: E mural mester representa hospitalidad, amabilidad y e dedicacion di e pueblo Arubano na turismo.  Pesey el a haya inspiracion pa via di e mural aki, “duna bek na pueblo”.  Esey ta debi cu pueblo di nos ta esun cu a pone turismo crece asina. Nos hospitalidad, nos amabilidad, nos dedicacion na turismo... tur esey ta pone cu nos ta diferencia di otro pais tambe den e region.

   Elvis a bisa cu e ora nan ma pensa e ta algo cu e no por busca ehemplo ningun caminda, pues no por haya ningun plachi of ehemplo pa ‘traha riba dje’.  El a yega na e lugar den Bernhardstraat cu djis papel cu potlood pa na forma preto cu blanco cuminsa schets, schets, schets, asina el a traha e diseño. Kiermen e no ta basa riba cualkier potret existente y copia esey, etc.  E ta completamente traha fo’i, pero cu e pensamento cu e mester refleha loke cu Elvis tambe ta sinti como Arubiano, cu bo ta sinti cu esey ta loke ta biba den nos.

   Elvis a mustra riba e mural, bo ta mira e persona ta haciendo algo, y turista ta yega cerca y ta haci’e un pregunta.  E persona no obstante e ta laborando, ta stop y kita un banda pa e bin cerca e turista pa bay mustra nan.  E mural mester a duna un toke tambe di San Nicolas, y na un banda bo ta mira e area cu ta representa e beyesa di Baby Beach, lama, y tambe tabatin e Anker pinta.  Bo ta haya e pintura di un hende ta ofrece turista un coco.

   Segun e pintor Elvis, e forma di interactua, un basilon asina, bo ta purba na drenta comunidad cu nan.  Esey ta e toke cu ta haci semper algo extra pa e turistanan keda contento,

   Elvis Tromp a bisa cu tempo e tabata pintando e mural, e tempo ey practicamente San Nicolas no tabatin mural ni nada.  Durante e ta pintando, hendenan tabata para y bin ofrece danki cu porfin San Nicolas ta haya un atencion y algo bunita, y tabata stimula Tromp pa e traha pa esey.  E ta contento cu e dianan aki mes cu e ta pintando, hopi ciudadano ta acerk’e, y bise cu ta contento cu e muraya ta haya un retouch pa asina e haya bida bek.

   E mural aki ta na un skina hopi importante, y ora di pinta e ta mira hendenan ta slow, para nan auto y baha pa saca potret di dje, apesar cu e tabata den mal estado.  E nifica cu toch e ta haya su atencion asina mes cu e tabata deteriora, pero awor lo por haci San Nicolas feliz un biaha mas.

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https://diario.aw/categories/noticia/general/artista-elvis-tromp-ta-renobando-famoso-mural-na-san-nicolas-dedica-na-turismo#sigProId50054263aa

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