Fenomenal y exitoso tabata e Torneo di Pesca di Hadicurari
ORANJESTAD (AAN): Diasabra si tabatin hende pa mira e Torneo di Pesca.
Esey a inclui nos localnan, y tambe turistanan cu a bay admira con cuanto pisca tabata drenta, y admira e forma con nan tabata corta pisca preparando pa bay wordo cushina.
E dia aki por a mira Arthur Giel, kende ta president di Fundacion Centro di Pesca Hadicurari, canando pariba-pabao, contestando preguntanan di piscadonan cada rato, y demostra cu e ta un persona cu por multi-task trankilamente.
Manera DIARIO a anuncia varios ocasion caba, e biaha aki e Torneo di Pesca na Hadicurari a ser haci na beach dilanti Hadicurari, y lo ta un colaboracion cu Santa Rosa y tambe Aruba Wine & Dine.
Evento tabata di 11:00 am te cu 6:00 pm, y ora cu turistanan a haya sa di e actividad, nan tabatey constant eybanda ta saca potret di tur piscado, incluyendo tur Jampou gigantesco cu a wordo captura.
Potretnan aki ta di DIARIO combina cu esnan pa cortesia di Centro Hadicurari.
https://diario.aw/categories/noticia/general/fenomenal-y-exitoso-tabata-e-torneo-di-pesca-di-hadicurari#sigProId0e856ab681