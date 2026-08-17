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Local News

Fenomenal y exitoso tabata e Torneo di Pesca di Hadicurari

17 August 2026
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ORANJESTAD (AAN): Diasabra si tabatin hende pa mira e Torneo di Pesca. 

Esey a inclui nos localnan, y tambe turistanan cu a bay admira con cuanto pisca tabata drenta, y admira e forma con nan tabata corta pisca preparando pa bay wordo cushina.

   E dia aki por a mira Arthur Giel, kende ta president di Fundacion Centro di Pesca Hadicurari, canando pariba-pabao, contestando preguntanan di piscadonan cada rato, y demostra cu e ta un persona cu por multi-task trankilamente.

   Manera DIARIO a anuncia varios ocasion caba, e biaha aki e Torneo di Pesca na Hadicurari a ser haci na beach dilanti Hadicurari, y lo ta un colaboracion cu Santa Rosa y tambe Aruba Wine & Dine.

   Evento tabata di 11:00 am te cu 6:00 pm, y ora cu turistanan a haya sa di e actividad, nan tabatey constant eybanda ta saca potret di tur piscado, incluyendo tur Jampou gigantesco cu a wordo captura.

   Potretnan aki ta di DIARIO combina cu esnan pa cortesia di Centro Hadicurari.

 

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https://diario.aw/categories/noticia/general/fenomenal-y-exitoso-tabata-e-torneo-di-pesca-di-hadicurari#sigProId0e856ab681
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