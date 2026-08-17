Giacomo Pais di ExproDesk ta amplia mas tocante ‘Hub Camara Santo Domingo 2026’
ORANJESTAD (AAN): Manera ta conoci, e dianan 9 y 10 di September venidero, lo tuma lugar na Santo Domingo, Republica Dominicana e evento comercial “Hub Camara Santo Domingo 2026”.
Giacomo Pais, den un conferencia di prensa reciente a duna un relato amplio tocante esaki, y Matutino DIARIO tambe a bin cu un publicacion basta detaya di e evento.
Giacomo Pais a amplia un tiki mas y a bisa cu e Hub Camara Santo Domingo ta basa riba seis sector cu ta, primordialmente, agricultura, agro-industria, industria (en general), tecnologia, construccion y energia.
“Si bo ta traha den e sectornan aki mi ta kere cu e evento aki lo por ta hopi interesante pa bo y bo negoshi, p’asina crea relacionnan comercial cu companianan di Republica Dominicana, cu ta ofrece nan producto of nan servicio. Pues, esaki ta un oportunidad hopi special cu a sosode cada dos aña. Un di e hubnan di mas grandi tambe den e region”, Giacomo Pais a relata.
El a sigui bisa cu door cu e cercania di Republica Dominicana cu Aruba, esaki lo beneficia hopi comerciante di nos Isla.
E dos dianan di actividad aki ta organiza door di Camara di Comercio di Republica Dominicana hunto cu Pro-Dominicana y nan ta garantiza cu durante e dos dianan aki, e bishitantenan lo tin acceso na diferente cosnan, entre otro exhibicion di producto y servicio cu e comerciantenan local aya, lo presenta y realiza meetingnan traha specificamente. Ora e bishitante registra e ta pone loke e ta interesa den dje.
Si un di nos comerciantenan ta interesa den awacati so, lo set up encuentro cu productornan di awacati y distribuido di e fruta aki. “Pues ta hopi importante pa bo no bay perde tempo tampoco. Tambe tin conferencianan tocante conocemento, y encuentronan mas casual unda bo por sinta papia relax cu comerciantenan di Republica Dominicana”, Giacomo Pais, di ExproDesk a trece dilanti.