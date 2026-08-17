Awe sentencia ta cay pa Israel Paesch kende a tira su primo mata Renobacion di 110 miyon Dollar a laga Hotel RIU Palace Aruba briya aun miho cu antes Presentacion encuanto awa y energia duna na studiantenan di Colegio EPI C&amp;T Coronacion di Sra. Carnaval ‘Kingdoms under the Sun’ Mester di mas claridad y miho comunicacion tocante e test preventivo pa cancer di tripa grandi y e cobertura di AZV Overtime no mester ta un solucion permanente
Local News

Giacomo Pais di ExproDesk ta amplia mas tocante ‘Hub Camara Santo Domingo 2026’

17 August 2026
Support us
This content originally appeared on Diario Online.
Promote your business with NAN

ORANJESTAD (AAN): Manera ta conoci, e dianan 9 y 10 di September venidero, lo tuma lugar na Santo Domingo, Republica Dominicana e evento comercial “Hub Camara Santo Domingo 2026”.

   Giacomo Pais, den un conferencia di prensa reciente a duna un relato amplio tocante esaki, y Matutino DIARIO tambe a bin cu un publicacion basta detaya di e evento.

   Giacomo Pais a amplia un tiki mas y a bisa cu e Hub Camara Santo Domingo ta basa riba seis sector cu ta, primordialmente, agricultura, agro-industria, industria (en general), tecnologia, construccion y energia. 

“Si bo ta traha den e sectornan aki mi ta kere cu e evento aki lo por ta hopi interesante pa bo y bo negoshi, p’asina crea relacionnan comercial cu companianan di Republica Dominicana, cu ta ofrece nan producto of nan servicio. Pues, esaki ta un oportunidad hopi special cu a sosode  cada dos aña. Un di e hubnan di mas grandi tambe den e region”, Giacomo Pais a relata.

   El a sigui bisa cu door cu e cercania di Republica Dominicana cu Aruba, esaki lo beneficia hopi comerciante di nos Isla.

   E dos dianan di actividad aki ta organiza door di Camara di Comercio di Republica Dominicana hunto cu Pro-Dominicana y nan ta garantiza cu durante e dos dianan aki, e bishitantenan lo tin acceso na diferente cosnan, entre otro exhibicion di producto y servicio cu e comerciantenan local aya, lo presenta y realiza meetingnan traha specificamente. Ora e bishitante registra e ta pone loke e ta interesa den dje.

  Si un di nos comerciantenan ta interesa den awacati so, lo set up encuentro cu productornan di awacati y distribuido di e fruta aki. “Pues ta hopi importante pa bo no bay perde tempo tampoco. Tambe tin conferencianan tocante conocemento, y encuentronan mas casual unda bo por sinta papia relax cu comerciantenan di Republica Dominicana”, Giacomo Pais, di ExproDesk a trece dilanti.

Support us

Related News

24 July 2026

Coronacion di Sra. Carnaval ‘Kingdoms under the Sun’

04 August 2026

ATA ta inverti den otro atraccionnan riba e isla pa soluciona e problema di congestion na ...

10 July 2026

Awe sentencia ta cay pa Israel Paesch kende a tira su primo mata

01 July 2026

Fiesta di Cunucu tabatin un fabuloso competencia culinario