Sospechoso Li-Angelo Carmona a entrega su mes despues cu Polis a start buskeda grandi
Apenas algun ora despues di buskeda grandi
- Su mama a yega Polis pa entrega su yiu
- E tin hopi di contesta riba e asesinato
ORANJESTAD (AAN): Danki na investigacion di team di Recherche, cu a tuma declaracion di testigonan, y a interoga algun persona, cu sosten di hendenan cu ta yama Tipline di Polis, na un forma rapido autoridadnan hudicial a bin haya sa kende ta e persona cu tabatin e arma di candela den su man y a los tiro cu a caba cu e bida di Rayden Kock, un hoben hopi keri den pleno flor di hubentud, pues apenas 17 aña di edad.
Autoridad hudicial tin suficiente prueba, declaracion, y security video, y Fiscal di Ministerio Publico a duna luz berde pa cuminza cu un buskeda activo riba e sospechoso principal. Polis di Aruba pesey ta buscando e sospechoso Li-Angelo Robert Rayshen Carmona Alcantara, kende ta naci dia 26 di October 2007 na Aruba, y ta conoci pa tur hende cu e alias “Kuki”.
Esaki ta relaciona cu e caso di tiramento cu a tuma lugar Diadomingo madruga 24 di mei 2026 den e parkeerplaats di The Village Mall na Palm Beach. Li-Angelo Carmona ta wordo sospecha pa homicidio den e caso menciona.
Diaranson mainta, Polis a pidi pueblo pa duna tip den e caso aki, y corda cu Li-Angelo Carmona por tin arma den su poder ainda.
Den pueblo keto bay comunidad ta papia con “hobennan ta mata hobennan”, referiendo cu Li-Angelo tin apenas 19 aña di edad, estatura di apenas 1.56 meter, pero ta comete un asesinato asina vil y cruel, estilo di “ehecucion” tirando e hoben den su cabez.
Aparentemente e Buskeda Grandi aki a bira demasiado pa Li-Angelo carga riba su schouder, y algun ora despues cu e Peticion di Buskeda a sali, hunto cu su mama el a entrega su mes na Warda di Polis na Shaba. Esaki a socede poco prome cu 2:00 pm.
A pone su mannan na boei, y a wordo presenta dilanti Fiscal Auxiliar, kende a duna ordo pa e keda deteni pa interogacion y demas investigacion cu ta bay cuminza.