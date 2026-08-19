SKOA ta keda monitoria desaroyonan mundial den enseñansa pa loke ta trata digitalisacion

Directora Interino di SKOA, Jessica Irausquin:

ORANJESTAD (AAN): Directora Interino di SKOA, señora Jessica Irausquin, a indica cu digitalisacion ta sigui cambia e manera den cual enseñansa ta wordo brinda y cu, pa e motibo aki, ta importante pa scolnan sigui adapta na e desaroyonan cu ta tumando luga tanto local como internacionalmente.

Segun Irausquin, e generacion actual ta enfrenta otro tipo di reto compara cu e generacion di 20 aña pasa, tempo cu alumnonan tabata depende principalmente di bukinan pa studia y haya informacion. Awendia, hobennan ta crece den un mundo digital unda informacion ta constantemente disponibel, algo cu ta exigi cu e manera di brinda enseñansa tambe ta sigui evoluciona.

El a explica cu no solamente alumnonan mester adapta na e cambionan aki, sino maestronan tambe mester dispone di e conocemento y hermentnan necesario pa por conecta cu alumnonan y presenta materia di un manera cu ta pas cu e realidad digital den cual nan ta biba.

Den cuadro di e desaroyonan aki, SKOA ta trahando activamente riba digitalisacion dentro di su scolnan. Desde 2026, a percura pa cada scol di SKOA tin por lo menos un maestro cu experiencia y conocemento specifico den digitalisacion, cu por apoya tanto coleganan como alumnonan den uzo adecuado di e diferente hermentnan digital den enseñansa.

Irausquin a agrega cu Departamento di Enseñansa di SKOA ta sigui monitoria e desaroyonan mundial den e area aki. El a señala cu tin paisnan cu anteriormente a implementa digitalisacion na gran escala den enseñansa, pero cu awor ta evaluando con y na ki nivel tecnologia mester forma parti di e proceso educativo.





Pa SKOA, e experiencianan internacional aki ta importante den preparacion pa futuro. Mirando riba 2030, e organisacion kier evalua cual direccion ta mas adecuado, teniendo cuenta cu e manera cu enseñansa y tecnologia ta sigui evoluciona.





Pa enseñansa, digitalisacion no mester ta un meta riba su mes, sino un herment pa fortalece enseñansa. E reto ta pa haya e balance corecto entre tecnologia, e rol esencial di e maestro y e necesidadnan di cada alumno. Pa e motibo aki, SKOA ta sigui adapta su vision cu e meta di brinda un enseñansa moderno, efectivo y prepara alumnonan di Aruba miho pa e futuro.



