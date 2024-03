Nuebe aña di prison pa tres homber envolvi den tiramento riba otro auto banda misa Santa Anna

The content originally appeared on: Diario

​

Hues ta haya nan culpabel di intento di asesinato

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta e hombernan E.C.A.(25) di Colombia biba na Aruba, D.S.H. (19) di Aruba y E.O. (20) di Aruba a scucha Hues confirma e exigencia di Fiscal y a condena nan na 9 aña di prison pa intento di asesinato y complice di posecion di arma di candela.

E trio aki ta wordo acusa di intento di asesinato y tabatin arma di candela riba 5 Februari 2023, caminda banda di misa Santa Anna na Noord nan a tira 12 biaha riba un hende, den cual tabatin 3 hende y 2 a resulta herida.

EXIGENCIA DI FISCAL

Luna pasa tratamento di e caso a tuma lugar, caminda Fiscal ta haya e trio culpabel di intento di asesinato y complice di arma di candela. Fiscal a exigi pa tur tres 9 aña di prison. Fiscal a pidi Hues pa rechaza e demanda di daño di parti e homber d C. kende a resulta herida pa tira y a ocasiona e accidente. Fiscal a bisa cu ta mihor d C. cuminsa un caso civil. El a bisa cu e Mazda mester keda confisca pasobra e auto a wordo uza pa tira riba e auto MG cual d C. tabata stuur.

SENTENCIA

Ayera mainta den sala di Corte tabata presente familiar di e acusadonan. Hues a bisa cu dia 5 Februari 2023, e hombernan d C., G. y M. tabata na Oude Molen y tambe e trio E.C.A., D.S.H. y E.O. Despues di a sali for di Oude Molen a pasa na Lekker y despues na altura di misa Santa Anna na Noord, E.C.A., D.S.H. y E.O, den e Mazda right-hand drive, a los 12 tiro riba e auto MG, cual d C. tabata stuur.

CULPABEL INTENTO DI ASESINATO

Hues ta haya legalmente proba cu e trio ta culpable di intento di asesinato. Hues a reacciona riba e defensa cu bisa cu ta den panico a reacciona y no tabatin intension di mata ningun hende.

Hues ta haya cu ya caba 1 siman promer cu incidente tabatin problema cu G. y M. y tabatin un plan pa mata M. A busca arma y a bay riba caya cu arma. A sigui e auto cu M. tabata aden y core banda di e auto y los 12 tiro. Hues ta haya cu esaki ta complice di intento di asesinato.

COMPLICE DI ARMA DI CANDELA

Hues a sigui bisa cu e ta haya e trio ta complice di arma di candela. E.C.A. a tira y E.O. Hues a rechaza e defensa cu a actua den defensa propio. Na opinion di Hues, no tabatin ningun situacion cu M. lo a bay riba nan. Tampoco Hues a acepta e defensa cu lo a actua den desesperacion. Hues a bisa cu un siman promer, a planea caba di mata e homber M. Na opinion di Hues for di ora a subi auto na Oude Molen te ora core banda di e auto, tabatin suficiente tempo pa pensa. Hues a bisa cu e personanan den e auto MG por a perde nan bida. Hues a remarca e hecho cu a tuma ley den man, e no ta acepta esaki. Hues a bisa cu arma di candela ta sumamente peligroso.

CASTIGO

Pa cu e castigo, Hues a bisa cu tur ta first offender y edad relativamente jong. Pa loke ta e demanda di daño di d.C., Hues a bisa cu esey no ta facil pa tuma un decision den e caso aki. Na opinion di Hues, no ta suficiente cla kende a causa daño na palo di luz. Pesey el a declara e demanda no admisibel y a bisa cu na Corte Civil por cuminsa un caso.

Hues a bisa cu e ta confirma e exigencia di Fiscal. Hues a condena E.C.A., D.S.H. y E.O. na 9 aña di prison, kitando e tempo cu nan ta sera caba den KIA. Hues a bisa tambe cu e auto Mazda right-hand drive ta keda confisca.