Pa prome biaha ‘snelrecht’ a worde aplica na Aruba

Den Corte di Husticia

ORANJESTAD (AAN): Riba Diamars den Corte di Husticia na Aruba, Hues den Prome Instancia a condena un homber di 24 aña di edad, via e asina yama “snelrecht” (via rapido) pa un castigo di prison di 12 luna, di cual 4 ta condicional. E sospechoso a keda deteni dos siman pasa, riba Diadomingo 14 di April 2024, cu dos arma di candela den su posesion.

DIARIO a compronde cu esaki ta e prome biaha cu a tene un tratamento di ‘snelrecht’ na Aruba. Aplicacion di snelrecht a bira posible despues di introduccion di e Codigo nobo di Procedimento Penal.

Via snelrecht e sospechoso ta bay haya sa mes ora, dentro di 17 pa 20 dia, con e ta para, door cu e tratamento di su caso ta tuma lugar dentro di e terminonan di su detencion.

Pero tur cos ta mustra cu no tur caso penal ta presta nan mes pa bay via e highway di “snelrecht”. DIARIO a haya sa, cu “snelrecht” por wordo pusha rapidamente, tanten cu e casonan no ta demasiado complica pa comproba, por ehempel, pasobra un hende a worde haya cu man den mansa, of pasobra el a confesa.

Tambe su abogado mester bay de acuerdo y e sospechoso mester por keda den detencion te cu su caso bin dilanti. “Snelrecht” ta algo cu a bira posible despues di introduccion di e Codigo nobo di Procedimento Penal y pues Diamars mainta tabata e prome biaha.