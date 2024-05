Experto riba Marine Parks cu bishita Ministro y lo duna lectura awenochi

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Recientemente Ministro Ursell Arends a ricibi bishita di e orador Prof. dr. Pieter van Beukering, kende ta bay duna un lectura awe Diahuebs.

E lectura aki ta tuma lugar awe Diahuebs, 2 Mei 2024 na Universidad di Aruba. E titulo di su presentacion ta: “Nature’s Investment Bank: How marine parks can contribute to society and the economy”, y e lo bay ta for di 6:00 pm te cu 7:30 pm, den Aula di Universidad di Aruba. Entrada ta gratis.

Pa bo acudi na e lectura gratis, bo tin di registra di antemano via e website aki:

www.bit.ly/lecturaprof

Prof. dr. Pieter van Beukering ta un cientifico specialisando su mes den economia di medio ambiente, reuniendo tres decada di experticio valioso den investigacion y dunamento di les. Su pasion di mas grandi ta e economianan di islanan chikito y con nan ta interactua cu naturalesa. Prof. van Beukering a traha na mas di 30 isla rond mundo enfocando riba asuntonan importante manera maneho di desperdicio, conservacion di naturalesa, turismo sostenibel, y energia limpi. E ta un docente cu ta interactua hopi, tanto paden como pafo di su Universidad, incluyendo Universidad di Aruba. Tin di menciona cu Prof. van Beukering ta Vice-Dean pa e Facultad di Ciencia di Vrije Universiteit Amsterdam.

Durante e bishita cerca Ministro Arends, Prof. dr. Pieter van Beukering tabata acompaña pa Francielle Lacle y Gisbert Boekhoudt.