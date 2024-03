Autoridad den accion ora trio di intruso a subi tereno di Warda di Polis

The content originally appeared on: Diario

Actividad sospechoso na warda di polis Shaba:



Nan a huy pero despues keda deteni

Demostra cu hende ta tribi di haci hopi cos

ORANJESTAD (AAN): E ta algo cu pa hopi hende ta dificil pa kere. Con algun persona ta pensa di bay comete algo ilegal, anto “den boca di leon”. Pero esey ta exactamente loke a socede na e Warda di Polis di Noord, cu ta situa na Shaba. Algo cu a wordo detecta kizas riba Security Camera, a pone cu henter Cuerpo Policial di Aruba a bay den estado di alerta Diahuebs marduga.

Tur esaki a cuminsa, na momento cu Polis a nota presencia, cu e momento ey un of mas hende a cruza e cura di waya y ta canando ta loer rond den e tereno safe parti patras y pazuid di e Warda. Agentenan a mira cu tin un trio di intruso ta activamente buscando pa haci algo eyriba. Aki nan a reacciona mesora, y na careda a core sali bay riba e tereno. Pero e intrusonan a ripara cu Polis a nota nan presencia, y nan tambe a rek careda bay y huy.

Via di Central di Polis, mesora a solicita pa tur patruya riba caya, incluyendo esnan di otro distrito pa duna un man. Algun agente a bay check den Celnan, pa mira si ainda tur e sospechosonan deteni ta paden. Pasobra kizas nan lo a purba di rescata un of otro amigo. Of kizas nan a subi tereno pa asina “suministra” substancia ilegal na un otro detenido.

Of kizas a subi e tereno djis pa trata na horta pieza of otro parti di auto of brommernan cu tin confisca riba e tereno aki.

Despues di algun minuut, a logra mira e vehiculo cu lo tabata sospechoso. Ta trata di un Kia Picanto color geel. Esaki a wordo identifica bayendo direccion rotonde Tanki Leendert.

Unidadnan di Polis a core move bay riba e caminda di Tanki Flip rumbo pa Paradera. Na altura di Tanki Leendert Service Station, nan a mira e Kia Picanto geel aki ta moviendo, y den un instante diferente unidad di Polis a blokia e auto.

Polisnan a obliga tur hende pa sali pafo cu man den halto. A resulta cu den e auto tin tres ocupante, di cual dos ta homber, y uno ta muher.

A pone boei riba tur tres persona, y a separa nan un tiki di otro pa asina nan no tende combersacion di otro. Asina a manda busca Vehiculo di Transporte pa hiba nan Wardanan di Polis.

Mientras tanto, Polis a cuminza listra den e Kia Picanto, y sorprendentemente a haya cantidad di herment, manera pins, crescent wrench, screwdriver, y mas.

Nan a wordo pasa pa Recherche di Noord, cu lo bay investiga pa determina pakico e hendenan hoben aki, den ora di marduga, a dicidi di bay subi tereno prohibi na Polis, causando casi un alerta nacional.