Miyones ta wordo inverti den mehoracion di servicio y calidad di cuido

Minister Dangui Oduber

ORANJESTAD (AAN): Minister Dangui Oduber ta hibando un maneho cu ta dirigi pa mehora calidad di cuido y servicio. E enfoke principal ta dirigi riba:

– Mehora calidad di cuido y servicio

– Haci inversionan continuo den cuido

– Percura pa e fondo di AZV keda sostenibel

– Enfoca riba prevencion den salud

Den cuido medico semper tin hopi retonan pa atende cune y minister Oduber ta atendiendo cu nan pa asina mehora e calidad di cuido cu ta wordo duna na nos aseguradonan.

Contrario na e maneho anterior di gobierno di AVP minister Oduber ta dunando hopi atencion na inversionnan den cuido medico cu ta sumamente importante pa mehora e calidad di cuido y servicio. Pa 8 aña largo durante Gabinete Mike Eman 1 y 2 a neglisha cuido medico.

Inversionnan no a wordo haci, a prepara un desaster di proyecto di hospital cu pueblo tin bai paga mas di 1 biyon florin, a neglisha e oportunidadnan pa ImSan keda expande y nos a mira con cuido medico a deteriora bao e maneho aki. No tawata tin atencion pa cuido medico, no tawata tin atencion pa nos grandinan, a kita 60 luna di pensioen for di nan, a introduci franchise, a introduci middelloonregeling y mas bien tur a ser castiga pa e gobierno anterior.

Desde 2017 ora cu Gabinete Wever-Croes a cuminsa goberna por a nota cambionan grandi den cuido medico. Na hospital awendia operacion di interventie cardiologie ta tumando lugar, na Imsan ta ofrece servicio di bestraling, a habri e 22 camanan na ImSan pa haci uzo di nan cu pa decada tawata sera sin uzo, a cumpra ambulancenan nobo y tambe a logra Arubig pa reconoce nos yuinan di tera cu a studia medicina den regio. Esaki ta algun di e logronan grandi den cuido medico na Aruba.

Minister Oduber a tuma e decision pa aña 2024 bay inverti casi 14 miyon florin den cuido medico.

E 14 miyon florin aki lo wordo reparti como lo siguiente den cuido medico:

5.1 miyon florin extra pa Hospital

4.1 miyon extra pa ImSan

1.8 miyon pa Stichting BOB haci bevolkingsonderzoeken pa early detection di cancer di pecho

1 miyon pa respaldo pa asina tuma mas profesionalnan pa atende cu problemanan di salud mental

1.5 miyon pa reenforsa e prome liña di cuido y tambe pa digitalisacion di cuido medico

Minister Oduber ta convenci cu e inversionnan aki sigur lo bai contribui na mehoracion di e calidad di cuido pa nos aseguradonan. Cu accionnan concreto minister Oduber a demostra cu e vision y maneho cu e tin ta dunando su frutonan.

Ta kere firmemente den haci inversionnan y tambe sigur den prevencion den salud. Nos a demostra cu Aruba ja caba ta conta cu 2 Healthy Lifestyle Center, uno na IBiSA y e otro na MFA Savaneta pa asina ofrece servicio gratis na nos comunidad, na tur esnan cu tin deseo di cambia y adapta nan lifestyle.

HLC a yega caba 450 cliente cu a wordo yuda pa logra cambio nan grandi y asina impacta nan bida. Minister Oduber su vision ta pa crea e movecion den comunidad pa hunto tin un comunidad mas saludabel, mas productivo y mas vital.