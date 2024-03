Suma liber di impuesto riba ekipahe di biaheronan ta subi di 400 pa 900 florin

The content originally appeared on: Diario

​

Entrante dia 1 di april 2024

*Exoneracion ta conta solamente pa articulonan y productonan di uzo personal

ORANJESTAD (AAN): Siman aki tin bon noticia pa esnan cu ta biaha pa exterior, y ta trece bek cosnan cu nan a haya na mihor prijs cumpra den exterior.

Minister Xiomara Maduro ta informa cu entrante 1 di april 2024 e suma di exoneracion di impuesto riba ekipahe di biaheronan ta aumenta di 400 Florin pa 900 Florin.

Esaki ta conta pa biaheronan cu ta trece articulonan y productonan na momento cu yega Aruba bek for di exterior. Generalmente, tur biahero tin derecho riba exoneracion di impuesto riba un cantidad limita di articulonan y productonan cu ta paga accijns.

E balor maximo riba e factura cu cada biahero tin derecho riba exoneracion di impuesto entrante 1 di april 2024 ta bira 900 Florin. Esaki ta aplicable riba entre otro, articulonan di paña, sapato, holoshi, smartphone, cos di hunga, y productonan di beyesa.

Articulonan y productonan cu tin un balor di factura cu ta surpasa AWG 900, mester paga impuesto di importacion ariba e articulo completo.

Pa productonan di accijns manera alcohol y sigaria, cada biahero por trece:

(*) 200 pida (1 slof) di sigaria, of 25 pida di siga, of 50 pida di cigarillos, of 250 gram di tabaco

(*) 1 liter di bebida fuerte p.e. rum of whisky, of 2,25 liter di biña, of 3 liter di cerbes.

Riba e productonan aki no mester paga accijns. Den e caso cu e biahero surpasa e cantidadnan aki, lo mester paga accijns riba e productonan.

E mandatario ta sigui informa cu pa bin na remarke pa exoneracion di impuesto, tur biahero:

(*) Mester tin minimo 16 aña di edad.

(*) Mester tene na cuenta cu e exoneracion ta conta solamente pa articulonan/productonan di uzo personal.

(*) Mester tene na cuenta cu pa cierto articulonan/productonan entrada ta prohibi of lo tin mester di un permiso, manera drones, remedi, mata y carni.

Minister di Finansa ta subraya cu Aduana ta haci control riba ekipahe y pa biaheronan warda e facturanan pa por calcula e balor di e productonan cu a cumpra. Pa mas informacion acudi na www.douane.aw of pagina di Facebook Departamento di Aduana Aruba.