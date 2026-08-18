Minister Dowers ta apela pa completa regularisacion di permisonan temporal na tempo
Hunto pa Progreso
*E prome permisonan ta caduca na october
ORANJESTAD (AAN): Cu e prome permisonan temporal brinda den ultimo fase di Hunto pa Progreso cu lo cuminsa caduca na final di october, Minister di Husticia, Integracion, Transporte Publico y Energia, mr. drs. Arthur Dowers, ta haci un apelacion na participantenan pa no warda te ultimo momento pa completa nan proceso di regularisacion.
E ultimo fase di Hunto pa Progreso a brinda alrededor di 1.500 persona un permiso temporal cu duracion maximo di un aña. E intencion tabata pa brinda e grupo aki un oportunidad pa drenta mercado laboral formal, haya un dunado di trabou y, dentro di e periodo brinda, pasa pa e trayecto regular di permiso.
Minister Dowers a enfatisa cu e permiso temporal ta duna derecho pa permanece legalmente na Aruba solamente durante e periodo cu e ta valido. P'esey, participantenan cu ainda no a completa nan trayecto mester actua na tempo.
Segun e mandatario, e prome cantidad di permiso lo cuminsa caduca na final di october. Esnan cu ainda no tin un dunado di trabou mester percura activamente pa haya uno y regla nan documentacion prome cu e fecha di vencemento.
“No warda te ultimo dia. Si bo permiso ta caduca, percura na tempo pa bo tin un dunado di trabou y por drenta den e trayecto regular,” Minister Dowers a enfatisa.
Gobierno ta conecta buscadonan di trabou cu dunadonan di trabou
Paralelamente, Gobierno ta tumando pasonan pa facilita e conexion entre personanan cu ta buscando trabou y empresanan cu tin necesidad di personal.
Minister Dowers a indica cu actualmente tin un base di dato cu personanan cu ta buscando empleo. Ora un dunado di trabou presenta necesidad di personal den un determinado area, Gobierno ta haciendo esfuerso pa conecta e empresa cu candidatonan cu ya ta disponibel na Aruba.
E enfoke aki ta forma parti di e esfuerso pa ordena y formalisa mercado laboral, mientras cu ta brinda oportunidad na personanan cu ta dispuesto pa traha y cumpli cu e condicionnan legal.
Minister a aclara cu tur persona tin derecho di solicita un permiso. Sinembargo, otorgamento di un permiso di trabou ta evalua conforme cu e reglanan vigente y necesidad real di mercado laboral.
-Evita cay bek den ilegalidad
Dowers a enfatisa cu e intencion di Hunto pa Progreso nunca tabata pa crea un permiso permanente, sino pa brinda un caminda temporal pa regularisacion.
Si un participante no logra completa e trayecto regular prome cu su permiso caduca, recomendacion ta pa bandona Aruba boluntariamente y evita cu su estadia bira ilegal.
Esaki no ta un castigo. Un persona cu sali na tempo por, si den futuro e haya un dunado di trabou y cumpli cu e condicionnan vigente, solicita un permiso nobo pa bolbe Aruba via e proceso regular.
Minister Dowers a adverti, sinembargo, cu e situacion ta diferente ora un persona conscientemente keda na Aruba sin estadia legal. Si e persona posteriormente wordo deteni y deporta, esaki por trese consecuencia adicional, incluyendo un prohibicion pa drenta Aruba durante un periodo determina.
Responsabilidad tambe pa dunadonan di trabou
Gobierno ta intensifica tambe atencion riba dunadonan di trabou cu emplea persona sin permiso valido.
Minister Dowers a indica cu empleadornan cu conscientemente ta facilita trabou na persona cu no tin derecho legal pa traha por enfrenta multa severo. Dependiendo di e circunstancianan, Gobierno por evalua tambe si un caso mester wordo presenta na Ministerio Publico.
Segun e mandatario, formalisa mercado laboral ta un responsabilidad comparti. No solamente e empleado, sino tambe e dunado di trabou tin obligacion pa verifica cu e persona cu e ta emplea tin e documentacion necesario.
DIMAS ta sigui mehora tempo di procesamento
Minister Dowers a informa tambe cu DIMAS ta registra progreso den tempo di procesamento di permiso. Actualmente tin peticionnan nobo cu ta wordo procesa den aproximadamente tres pa cuatro siman, dependiendo di e tipo di peticion y si documentacion ta completo.
Na mes momento, tin caso di prolongacion cu, ora tur documento ta na ordo, a logra wordo procesa den un periodo considerablemente mas corto. Segun Dowers, esaki ta resultado di e esfuerso continuo pa aumenta eficiencia y mehora servicio na ciudadano.
Gobierno ta sigui traha pa crea un sistema migratorio y laboral cu ta brinda oportunidad, pero cu na mes momento ta exigi cumplimento cu e reglanan.