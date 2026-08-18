Maltrato y abuso di adulto mayor por ta den cas di cuido y hogar di famia tambe
Minister Mervin Wyatt-Ras:
- Tur keho cu drenta ta wordo investiga
- Tin tarea pa keda tene bista riba esakinan
ORANJESTAD (AAN)-- Minister di Salud Publico y Asunto Social, señora Mervin Wyatt-Ras, den un entrevista cu DIARIO, a bolbe referi na e tema di abuso contra adulto mayor.
El a reitera cu maltrato y abuso ta algo cu ta sosode tur caminda, casonan cerca adultonan, mucha, hende muhe, y e casonan di adulto mayor cu ta hayando mas atencion.
“T’asina cu mas informacion bo duna tambe mas ta constata casonan, y esey ta algo positivo di constata esakinan. Pero esaki no ta tuma lugar solamente den cas di cuido, pero den hogarnan tambe, den famia unda cu tin hende grandi cu hasta ta haya sla, pero tambe ta kita nan placa for di nan, pa cumpra otro cos, por ehemplo, e yiunan cu ta uza droga, esaki tabata sosode antes tambe”, e dignatario a señala.
Aworaki door di media cu, ta hopi bon cu semper tambe ta pendiente di e asunto aki, e ta haci cu cada biaha nos tin cu reflexiona esaki. Tin instancianan si cu ta encarga cu esaki; e ley di verzorgingshuizen, cu a wordo pasa na December aña 2025, Inspeccion di Salud (IVA) a haya e tarea p’asina tene un bista riba e casonan di cuido y tambe ora ta trata di adulto mayor.
“Nan ta tuma e keho y e keho aki ta wordo investiga y na dado momento ta tuma contacto cu sea si ta un cas di cuido of di famianan. Ta na mi conocemento cu IVA a publica diferente rapportnan al respecto y nan ta duna di conoce cu tin personanan cu hasta a fayece, door di infeccionnan cu nan ta haya y mal cuido. Nos no tas culpa directamente e cas di cuido pasobra nan tambe a lanta manera paddenstoel, durante e ultimo 20 añanan, y p’esey e ley a bin cada momento pa regula e casnan di cuido, pero e proceso aki a bay masha poco, poco mes”, Minister Wyatt-Ras a señala.