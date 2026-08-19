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Diasabra awo 1 di augustus tin Mercado di Santa Rosa den kinderboerderij Chabelito
19 August 2026
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Nathalie Maduro, directora LVV ta informa:
ORANJESTAD (AAN)-- Den entrevista cu Matutino DIARIO a realiza cu señora Nathalie Maduro, Directora di Departamento di Agricultura, Cria y Pesca (LVV-Santa Rosa), a indica cu Diasabra awo (dia 1 di Augustus), lo tin bek e Mercado di Santa Rosa pero riba tereno di Chabelito, dus den e “Kinderboerderij” mirando cu e temporada aki ta birando hopi calor pa nos hendenan di edad grandi.
“Eyden tin matanan cu ta duna fresco pa bin cu nan nietonan, y tin e bestianan cu nan por wak”, Nathalie Maduro a informa.
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