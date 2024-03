Gobierno poni na altura di caso extremo di abuso di animal

The content originally appeared on: Diario

Minister Ursell Arends:



Cu diferente fundacion ta aborda problema di abuso extremo

Proteccion pa mascotanan ta prioridad cu e maneho nobo

ORANJESTAD (AAN): Recientemente Ministerio di Ursell Arends (MinTINO) conhuntamente cu diferente fundacion di rescate y tambe KPA a ricibi informacion di un caso extremo di abuso di animal. E caso aki ta encera un cantidad di cacho di diferente rasa bou condicionnan hororoso y simplemente inaceptabel. Nos ta comparti e imagennan di e cacho cu ta esun den condicion mas critico actualmente, despues di a wordo exponi na crueldad y abuso extremo di su mesun doño.

E actonan aki di crueldad y abuso di animal no ta aceptabel, pero e ta sosode sigur tur dia den nos comunidad. Pa es motibo nos ta sali pa dilanti como ministerio encarga cu e bienestar di nos animalnan, cu e caso aki como un ehempel pa informa y demostra na nos comunidad kico ta sosode den cura di cas cu nos mascotanan!

E problema di animal aki na Aruba no ta solamente locual cu hopi hende ta pensa cu ta e cachonan ariba caya, pero e ta encera tambe e abuso y crueldad di animal cu hopi mascota ta sufri den cura di cas y tin biaha sin escape. P’esey nos ta tuma e oportunidad aki pa menciona alabes cu MinTINO ta cla cu nos maneho nobo pa nos animalnan.

Nos Maneho Bienestar di Animal Aruba (MBAA) ta un maneho nobo cu ta enfoca ariba e causa primario di e problematicanan aki cu nos ta mirando den nos comunidad cu ta puramente abuso di nos animalnan. Nos ta bay den e direccion mas preventivo pa asina traha riba tur nivel pa preveni cu e problematica aki ta bay sigui escala fuera di nos control den futuro.

Un di partinan importante di e maneho nobo ta cu lo bay traha ariba un ley (dierenwelzijn wet) nobo cu ta enfoca pa proteha nos animalnan. E ley aki lo aborda tur e puntonan y problemanan cu nos ta mira actual den comunidad, na e forma corecto cu e reinforsacion debido y structura di parti di nos instancianan di autoridad. Cuminsando cu e caso aki.

E ta sumamente lamentabel pa mira cu ainda den aña 2024, tin hende den nos comunidad cu ta pensa cu abuso di animal ta algo aceptabel. Pero nos kier informa cu esaki no ta asina, cu e cambionan necesario y e sosten di nos stakeholders nos ta bay tuma accion riba diferente nivel pa asina mehora e bienestar di nos animalnan ariba nos isla.

Den mesun cuadro aki, nos ta pidi esnan den nos comunidad pa por fabor no keda den silencio ora ta ripara cu abuso di animal ta sosode den bo bario. Meld esaki na bo polis di bario y splica e situacion concretamente pa asina casonan manera esaki por wordo preveni y asta procesa mas lihe cu ta posibel asina scapando bida di nos animalnan cu ta biba den sufrimento. No mester warda ora e situacion bira alarmante, mester actua na e prome señal cu algo ta robes.

E problema aki di animal no ta di Gobierno, e no ta di polis e no ta di un fundacion, e problema aki ta di nos tur cu ta biba aki na Aruba y ta nos mes tin cu scoge pa haci un cambio. E ta cuminsa na abo como ciudadano pa ta alerta y demostra mas empatia pa asina salba nos animalnan cu tambe ta forma parti di nos sociedad.

Ministerio encarga cu dierenwelzijn lo bay publica mas informacion di nos maneho nobo pa e bienestar di nos animalnan.

Pa cualkier tipo di informacion por fabor tuma contacto cu Centro Control di Cacho of CCC. Por haya nan ariba Facebook, of yama bo polis di bario pa raporta si ta ripara caso di abuso di animal. No keda den silencio y no warda te ora ta mucho lat pa raporta.