For di awor clientenan cu tin meter pre-pago por paga y recarga coriente for di unda nan ta

NV Elmar y SETAR NV a uni den bon colaboracion:

ORANJESTAD (AAN) – NV Elmar a yama un conferencia di prensa diahuebs 1 di Februari 2024, pa anuncia y duna informacion tocante un colaboracion entre SETAR NV y NV ELMAR.

E Costumer Relations Manager di e compania, Ragel Kraaijvanger y director di SETAR señor Roland Croes a hiba palabra.

Ragel Kraaijvanger a expresa cu e proyecto aki a cuminza hopi tempo atras prome cu e mes a yega ELMAR, y na December 2022 el a “pack up” esaki bek, y den bon colaboracion cu coleganan di SETAR y di NV Elmar, nan a traha duro pa por presenta e servicio nobo aki na e clientenan.

El a bisa cu desde aworaki e cliente por cuminza download pay.aw p’asina aki paga y recarga su cuenta pre-pago di ELMAR.

Ragel a splica cu no solamente e cliente su pre-paid meter pero tambe IP charger. “Pues, si bo ta un cliente cu tin un auto electrico, aworaki ta bo oportunidad pa recarga ambos. E bunita di esaki ta cu e ta 24/7 for di unda cu bo ta, si bo ta na cas of bo ta wak parada di carnaval, y diripiente bo ta haya señal cu bo pre-pay meter ta bisa bo cu coriente ta low bo por recarga esaki; un sistema hopi facil y for di unda cu bo ta, bo por haci uso di esaki”, Kraaijvanger a informa.

Ragel Kraaijvanger a expresa palabranan di pabien na NV Elmar, cu e stap nobo aki den direccion di mas digitalizacion, pero tambe den colaboracion cu e compania SETAR, dos compania di utilidad cu ta uni pa logra esaki.

Den nomber di director di NV Elmar el a gradici, ken lamentablemente no por tabata presente, Ragel a gradici SETAR pa e bunita colaboracion aki.