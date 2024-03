Esaki ta e pisca conoci como ‘Africo’

The content originally appeared on: Diario

Nomber di pisca na Papiamento

ORANJESTAD (AAN): Un biaha mas, ban papia di nomber di pisca. Bo conoce bo piscanan? Un serie di articulo informativo cu ta ilustra algun pisca y nan nomber na Papiamento den cual Departamento di Agricultura, Cria y Pesca, conoci como Santa Rosa kier comparti y alavez haya informacion for di publico. Lesa na final di articulo con pa haci esaki.

Africo, Thunus alalunga, Albacore: Africo tambe sa ta conoci como Albaco, ta un tuna. Su nomber na ingles ta Albacore y pesey e ta ser yama albaco na papiamento, deriva for di e nomber ingles ey. Su nomber cientifico ta Thunus alalunga cual refiriendo na su finnan largo (alalunga = hala largo) cu ta distinguiele di otro tunanan.

Africo ta un di tunanan bastante gara den nos awanan. Africo tambe ta caracterisa pa su curpa gordo y den forma oval manera di un bala di futbol americano cual tunanan tin. Africo ta keda identifica for di otronan door di su color y e hala/finnan largo na banda. E por alcansa tamaño di 1.3 meter largo y pisa te casi 42 kilo of 93 liber. Masha poco ta mira Africo di e tamaño aki si den nos awanan.

Tuna ta un grupo di pisca di importancia rond mundo pa alimentacion y ta ser usa tanto den mochi, filet pero tambe empaketa den e.o. bleki. Ademas Tuna ta popular tambe pa pesca recreativo.

Descripcion: Africo ta un pisca oval, gordo, den forma di un bala di futbol americano. Su lomba ta scur, blou scur casi preto y e no tin nada nada di geel den su halanan principal.

Nan ta pisca di careda, esta traha pa landa distancia largo y cu hopi velocidad. Pesey nan diseño, largo manera torpedo y cu fin chikito a lo largo di lomba te na rabo. Nan rabo tambe ta fini manera luna nobo, y cual ta corta awe pa bay dilanti rapidamente.

Na Aruba: Africo tempo tempo ta ser hopi pisca. Hopi biaha e chikitonan ta worde usa como haas.. Africo ta un pisca di careda cu ta ser gara aki na Aruba mayoria di biaha via di e metodo di slip (trolling na ingles) unda ta lastra e liña cu e haas of pluma tras di e boto en busca di e pisca. E ta un pisca cu ta pasa den nos awanan segun e ta migra y e periodo cu e ta pasa sa varia poco segun varios factor.

Contacto Santa Rosa: Ta intencion pa periodicamente Santa Rosa saca mas informacion pa tocante di nomber di pisca na Papiamento. Si bo tin informacion of comentario pa engrandece conocemento of si ta desea informacion of topico specifico pa nos amplia ariba, por manda esakinan libramente na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Si bo mes ta piscado y bo kier comparti bo captura di e pisca en cuestion, sea liber pa manda esaki pa nos considera publik’e.