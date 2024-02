E caminda di Dr. Edward Cheung te na e exito como ingeniero na NASA y como rol model pa hopi hoben na Aruba

The content originally appeared on: Diario

Inspirando Futuronan Briyante:

ORANJESTAD (AAN): “Ami no ta un astronaut. Ami no a bay den espacio”. Esey tabata e palabranan cu cual a inicia un entrevista interesante cu Dr. Edward Cheung. Un yiu di tera cu a nace y lanta na San Nicolas y cu ora e tabata mucha, manera e mes a bisa, n’ tabatin ‘role models’ y nunca e lo a pensa cu e lo por a traha un dia cu NASA (The National Aeronautics and Space Administration) den e funcion di ingeniero.

Cheung a studia na Colegio Arubano y a sigui su estudionan superior na Merca. Aworaki e tin un carera profesional consolida y reconoci na NASA. A traha den diferente proyecto importante. Actualmente, e ta trahando den un proyecto, cu e por traha riba dje na Aruba mes, locual ta dun’e mas tempo pa bishita Aruba y dedica na su famia y haci su bishita na e scolnan y comparti cu e muchanan.

Semper cu por, Dr. Cheung ta bishita Aruba y ta haci diferente bishita na e scolnan pa asina ofrece un presentacion di su trabao, di su carera como ingeniero na un institucion asina prestigioso y reconoci rond mundo. Pero e echo di ta un arubiano cu a yega asina leu, ta hacie un personahe publico, un inspiracion pa un y tur aki na Aruba.

‘Zero Gravity’

Dr. Edward Cheung a splica durante un entrevista exclusivo cu DIARIO, cu na NASA, e ta miembro di un team cu ta traha na tera. “Ami si a bula den zero gravity y hasta tin un video cu m’a saca cu e bandera di Aruba”. El a enfatisa cu ‘zero gravity’ no ta espacio. E tabata den un avion. Esey ta e diferencia, pero ta algo similar cu den espacio.

E momento ey, “nos tabata studia con un slang di fuel ta comporta ora e ta den ‘zero gravity’ pasobra nos kier bay den direccion di uza un robot pa yena e tanki di gasolin, rocket fuel, di un otro satelite. Y nunca nos a uza un slang den espacio cu robot. Nos kier a haci e experimento den esey.

Prome cu esey, nos a bay den un tanki di awa pa check con e ta, pero nos no tabata convenci cu e slang tabata actua manera cu nos ta kere cu e lo ta den espacio”, a indica.

Door di esey, Dr. Cheung a haya un chens pa bay bula den ‘zero gravity’ pa haci e testnan ey.

Kico precis e trabao di Dr. Edward Cheung ta encera?

Dr. Cheung ta un ingeniero electrico y esey kiermen cu el a studia pa ‘Electrical Engineer’. Su trabao ta diseña y test ekiponan electrico. Asina el a inicia. Despues di un par di aña el a cuminsa bira lider di teamnan pa dirigi e proceso pa crea ekipo electrico manera computer, baterianan, camara. Tur cos electrico cu tin mester den un nave.

Como lider di team a produci basta cos, incluyendo pa ‘Hubble Space Telescope’ cua ta e mision mas famoso y importante, a bisa, cu el a participa den dje.

“Hopi biaha nos a bishita Hubble. Hopi biaha, pasobra Hubble semper tabata intenciona pa wordo drecha door di astronauta. Y nos a bay eynan y cada biaha tin mester di hende pa traha ekipo nobo, pa train con pa uz’e, pa drecha esunnan bieu y mi tabata parti di e team grandi ey. Tabata un mision hopi excitante, hopi fun y hopi bon pa un ingeniero cu kier siña con pa traha na NASA”, Dr. Cheung a expresa.

Proyectonan actual

El a laga sa cu awendia e no ta haci e trabaonan ey mas. E ta trahando riba tres proyecto. Mi ta manera un ‘firefighter’. “Mi ta wordo yama ora tin problema y mi ta yuda nan cu e problema. Bisa nan kico ta sosodiendo, puntra nan ki sorto di experiment ta conoci pa haya mas informacion pasobra e ekipo ta hopi leu den espacio. Asina nos ta forma un team pa wak kico ta sosode y pa wak con por drecha e situacion den espacio (…) Esey ta mi trabao awo”, Cheung a finalisa bisando pa loke ta e prome parti di e entrevista aki.

