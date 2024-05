Gobierno a baha ‘overtolligheidspoel’ di mas di 80 persona pa menos di 10 persona

The content originally appeared on: Diario

​

ORANJESTAD (AAN): Or di a presenta Relato Anual 2023 di su ministerio, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a splica riba e tema di e “overtolligheidspoel”.

Prome Minister a indica cu e tema di gasto di personal ta un reto grandi cu Gabinete Wever-Croes a hereda di e mal maneho di e gobierno anterior. Na inicio di Gabinete Wever-Croes tawatin mas di 80 persona non-actief, den e asina yama overtolligheidspoel y cu e bon maneho di e gobierno actual, a logra baha esaki te na menos di 10 persona.

E mandatario ta splica cu e overtolligheidspoel ta hendenan cu ta den servicio di Gobierno, ricibiendo nan salario, pero nan no ta presenta na pia di trabou. E gobierno actual a cuminsa cu proyectonan pa elimina e poel aki y a logra bah’e considerablemente. Parti di e personanan a bay traha un caminda y a keda traha eynan y no ta na cas mas ganando placa sin traha, y asina a sali di e poel. Otronan cu no kier of no por a haya un trabou pa keda na dj’e a wordo retira for di servicio di Gobierno. Aña 2023 a cuminsa cu 12 non-actief y a finalisa cu 11. Tawatin 2 pendiente door di decisionnan cu no a wordo tuma prome cu 31 di december 2023, pero si na comienso di januari 2024, y asina a yega na 9 persona.

Por lesa e Relato Anual 2023 completo riba e website:

www.bit.ly/evelyncifra

Ta mustra cu e cantidad a keda para rond 10 persona pa motibo cu tin hende ta wordo retira of ta tuma nan retiro, pero na cierto momento tin otronan cu ta drenta e poel pa motibo cu nan no por a funciona na un departamento. “P’esey e grupo aki di alrededor di 10, ta keda un grupo cu mester pone mas atencion na dj’e. Sinembargo e ta un logro hopi grandi di por a baha di mas di 80 non-actieven na menos di 10 na e momento aki. Gabinete Wever-Croes lo sigui cu esfuersonan pa asina logra baha e cifra aki mas ainda y por yega na 0”, Prome Minister a remarca.