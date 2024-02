DOW a bay corta rama largo di mata den Caya Betico Croes

The content originally appeared on: Diario

​

ORANJESTAD (AAN): Bo ta mira algun caminda unda tin di pasa y ranca yerba, of corta mata cu ta bay demasiado riba caminda publico.

Djis corda cu DOW tin un website, unda bo ta acudi pa asina yena un formulario for di comfort di bo cas of oficina.

E formulario cu e peticion aki ta wordo registra na DOW, y ta ser poni riba nan planning pa manda un ploeg eynan pa asina haci e trabao. E website pa esaki ta:

www.dow.aw

Aki lo bo haya e opcion di “formulieren”, y ta escoge esey. Asina bo ta haya e “Formulier Klachten”, pa asina keha si acaso bo ta hala atencion riba problema cu acera, of rand di caminda. Of ta indica problema na un caminda di asfalt, caminda di santo, of si tin hende ta construyendo sin permiso, of tin problema cu luz di caya, mata y vegetacion, of molester di awa, y mucho mas.

Djis yena e informacion riba loke ta pasando, menciona e lugar unda tin problema, y bo por hasta agrega potret. Despues sigui cu e punto di ‘Ga verder’ pa bo sigui.

Aki por mira recien con ciudadanonan a keha di mata demasiado grandi riba Caya Betico Croes, otro banda di Lee Feng Supermarket. DOW a bay y fix esaki door di snoei e takinan cu tabata bay te mey-mey di caminda. DOW ta gradici comunidad cu a manda avisa di e problemanan aki via nan Website.