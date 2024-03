Corte den caso entabla pa FPNA a duna ordo pa e doño stop tur trabao na Isla di Oro

The content originally appeared on: Diario

Fundacion Savaneta a splica ta djis limpiesa a tuma lugar

ORANJESTAD (AAN): Relaciona cu e relato publica door di Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) siman pasa, a compronde cu FPNA a cana e caminda legal y a hiba e doño Osyth Henriquez y tambe Gobierno den un Caso Sumario den Corte.

E demanda di FPNA contra Gobierno a worde rechasa (por lesa esaki den otro relato). Y den e demanda contra e doño Osyth Henriquez (mesun desaroyado di Aruba Ocean Villas na Savaneta), Corte a dicidi cu no obstante Henriquez ta doño di e tereno ey na Isla di Oro, toch tin di corda cu FPNA tin maneho di e Area Ramsar aki na nan encargo. Y ta indica cu FPNA y e doño di Isla di Oro tin di sinta na mesa pa yega na areglo. Pero pa awor a pone un paro pa desaroya, of hasta haci limpiesa mes di e tereno aki na Isla di Oro.

Isla di Oro ta un area cu ta cay bou di maneho di Fundacion Parke Nacional Aruba. E mangelnan ta un especie protehi pa ley y e area tambe ta cay den ‘Natuur Gebied’ Nieuwe aanwijzing domeingronden als natuurreservaat (AB 2020 no. 67) y Ruimtelijke Ontwikkelingsplan met Voorschriften 2021 (AB 2021 no. 123) mientras cu e isla mes y e lama ta cay den Marine Protected Area (MPA) esta Landsbesluit Parke Marino (AB 2018 no. 77), haciendo e area aki un grado di proteccion halto.

Adicionalmente, e area aki tin reconocemento internacional como un Key Biodiversity Area (KBA) door di IUCN y ultimamente a worde clasifica como un RAMSAR gebied (RAMSAR Site no. 2526), dunando e area akinan mas balor ainda.

FPNA di aña pasa caba a manda carta pa DIP, pa indica cu e Fundacion lo no duna ningun cooperacion pa trabao wordo haci riba Isla di Oro.

Reaccion: Mientras tanto, e organizacion ‘Fundacion Savaneta Prome Capital’ tambe a duna reaccion. E Fundacion a observa y ta na altura cu actualmente ta tumando luga un limpiesa di material di e ruina cu a keda atras eynan esta tubo y frusto den awa y hopi desperdicio di palo, etc. No tin ningun acto di corta mangroves ni otro mata pues aki nos tin cu papia di un clean up y no destruccion.

Nan ta indica cu si Fundacion FPNA kier “claim” e luga, anto e pregunta ta di con FPNA nunca a hacie limpi y no a pone borchi cu e ta pertenece na Parke anto.

Antes e doño di Isla di Oro tabata famia Oduber y despues un otro doño a tuma over te cu awe a keda na ruina unda un doño nobo local a cumpr’e via un Acto Notarial, pues no a hay’e regala. Semper Isla di Oro tabatin su permiso pa Restaurant y Night Club pues esey no ta nada nobo den su desaroyo.

Fundacion Savaneta Aruba a compronde cu pronto doñonan lo divulga kico ta e idea cu Isla di Oro y lo presenta esaki pa publico pues pa sigui specula sin base no ta necesario tanten informacion oficial no bin dilanti.

Si cualkier persona of grupo por ta contra e desaroyo aki, anto mester corda cu nos ta biba na Aruba den un estado di derecho y bo por bay corte y busca husticia pero fundacion ta condena si cu ta pone nos fundacion den un luz negativo sin tin informacion concreto di esaki.

Finalmente, Fundacion Savaneta Aruba ta traha duro y cu sosten di comunidad pa nos bario y districto y ta depende di sponsors y ta transparente ken esakinan ta. No ta un secreto cu AOV ta un di nos sponsornan y ta lamenta acusacionnan den nos direccion pa mancha nos bon nomber den Savaneta y nomber di dicho sponsor.

Fundacion Savaneta Aruba ta para pa desaroyo sano den nos districto y ora tin desaroyo negativo nos lo sali na interes di nos districto.

Fundacion Savaneta Prome Capital ta existi desde aña 2022. Nan meta ta pa proteha interes di e habitantenan di Savaneta riba tereno social, economico, cultural, comercial, recreativo, deportivo y di salubridad, den un esfuerso pa promove un bida saludabel y di calidad halto.

Presidente di e fundacion ta Norman Thijsen, mientras cu Michelangelo Koolman ta tesorero y Rolando Maduro ta secretario. Nan ta bastante activo e ultimo lunanan den organiza evento pa haci e bario limpi, drecha casnan riba caminda principal y busca mas desaroyo pa nan distrito.