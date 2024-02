Comision Abuso di Mucha trahando riba un proyecto yama “No faya mi, cuida mi”

The content originally appeared on: Diario

Riba proteccion di menornan di edad:

ORANJESTAD (AAN) — Lissette Gomes, di Comision Abuso di Mucha, a referi tambe na e tendencia internacionalmente, cu ta creciendo, y aki na Aruba tambe, unda muchanan muher den edad entre 13 pa 15 aña, tin relacion intimo cu mucha homber mayor di edad, pues den edad di 18 aña y mas. Lissette ta considera esaki violacion!

No obstante esaki ta andando pa hopi aña caba, y ta algo cu ta cuminza na cas. “Tin norma y balor ademas di ley cu tin cu atene na dje, cu bo no por bay tin relacion cu un menor di edad. Mi ta yame violacion, pasobra na momento cu bo ta bay haci algo asina cu un mucha cu no ta suficiente madura pa tuma decision riba su mes, e por wordo manipula hopi facilmente, y hopi hende ta bisa cu e mucha a busca. Pero bo tin cu wak cuanto aña e tin, ki desaroyo e tin; tin muchanan special, of cu nan IQ no ta mucho halto y por wordo manipula ”, Gomes a señala.

Esaki ta mara den ley pero falta hopi e parti di prevencion. E concientizacion no tey. Tin hopi fundacion ta traha riba e aspecto aki, pero e no ta suficiente. “Nos ta enfoca hopi na Aruba riba e parti curativo y mi ta kere mester bin un switch y como Comision, nos a duna diferente conseho na gobierno, nos a entrega diferente proyecto riba e tematica di abuso di mucha en general, y abuso sexual en particular, pa asina tuma decision kico nan ta bay realiza y uza, y kico ta realizable”, Gomes a subraya.

El a agrega cu e Comision ta sigui. Gobierno tin un aña mas, mas of menos, pero e Comision no a stop y a cuminza enfoca desde aña pasa riba e parti di carnaval, y nos sa cu nos a cubri diferente aspecto cu ta preocupa nos, di casonan cu ta yega cerca nos constantemente.

Lissette Gomes a duna di conoce ademas, cu nan ta bezig ta colectando data y ta hayando hopi reaccion. E proyecto ta carga e nomber “No faya mi, cuida mi” y e comision a habri un page riba facebook, y asina carnaval caba, ta bay haci e investigacion mes, y nan tin cu sinta cu polis, cu diferente instancia manera Wit Gele Kruis cu ta colectando data pa hopi aña caba pa asina por haya esakinan pa pone riba papel, pa e comision mustra na Gobierno y kizas na Parlamento tambe cu mester bin cu leynan pa proteha e muchanan durante carnaval.