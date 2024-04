The content originally appeared on: Diario

​

Cu imenso tristesa na nos curazon

nos ta anuncia e fayecimiento di

nos querido tata, suegro y welo

Bernardus (Ben) Maria Cramer

Sinkel, 28 June 1934 – Aruba, 18 April 2024

Viuda di Annemarie Cramer – Heersche

Yvette

Bas y Cliodhna

Bruno

Hugo y Alie

Kristiaan

Isabella

Armand y Geraldine

Danique

Marcel y Margie

Matthew

Maximus

Maggie

Raoul †

Agnes

Elise

Milou

Stan †

Lars

Brownie 🐾

Demas ex-coleganan di Elmar N.V.

Acto di despedida lo tuma lugar Diahuebs, 25 di April 2024 na Misa di Tanki Leendert di 2:00pm pa 4:00pm.

Acto di cremation ta tuma lugar den seno di famia.

Ben lo a desea un donation na Aruba Animal Shelter of Fundation Stimami Sterilisami enbes di flor.

Correspondentieadres:

Paraguana 14

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.