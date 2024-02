Abogadonan ta cuestiona cu otro persona cu a haya muestra di polvora di tira no a persigui

The content originally appeared on: Diario

Den caso tiramento banda di misa Santa Anna

ORANJESTAD (AAN): Diabierna practicamente henter mainta a dedica na tratamento di e caso di tiramento y persecusion banda di misa Santa Anna na Noord y cu a finalisa dilanti Kinderhuis Imelda Hof. DIARIO ta publica den e articulo aki, e punto di bista di e abogadonan mientras cu den un otro articulo ta publica e tratamento di e caso y exigencia di Fiscal. Di e forma aki ta duna lectornan un mihor bista di e caso.

Pakico no a detene otronan: Ta asina cu Fiscal ta haya e acusadonan E.C.A., E.O. y M.S.D., culpabel di complice di asesinato y a exigi pa cada un 9 aña di prison.

Abogado mr. Maldonado cu ta representa E.O., a bisa Hues cu E.O. a keda 16 dia den coma na hospital. El a keda afecta y no ta corda bon y no por concentra. E no ta corda kico a sosode riba 5 Februari 2023. E tabata den e auto ora cu e accidente a sosode.

Riba video por mira con L., cu tabata den e auto, a carga E.O. hinca den un otro vehiculo pa hib’e hospital. E abogado a bisa cu den relato di Polis, ta mustra cu a tuma muestra di polvora di E.C.A. y dos otro persona. El a remarca cu no a tuma muestra cerca G. ni d.C. Esaki ta causa duda. A manda muestranan pa Departamento Forense di Hulanda (NFI) y por a bruha nomber. E abogado a bisa cu por tabatin contaminacion di polvora y no por conclui cu E.O. a tira.

Segun investigacion, tabatin 2 tirador y 4 hende den auto. Esaki ta mustra cu e posibilidad ta grandi cu polvora lo cay riba otronan den e auto. E.O. tabata for di tino y L. a carga E.O.

L. a bisa cu E.O. tabata benta den e auto. Esaki ta trece cune cu e resultado di NFI di Hulanda no por bisa cu E.O. a tira. E homber L. lo a declara contra E.C.A. pa distancia su mes di e situacion. E abogado a bisa Hues cu no por kere declaracion di L. Pa colmo no a coy muestra di polvora riba L. y no por exclui cu e lo por a tira. El a mustra tambe cu D.S.H. tabata burachi y no ta corda kico a sosode y no por bay tras di su declaracion.

E abogado ta haya cu mester declara E.O. liber. El a mustra tambe cu a haya muestra di polvora riba man di M. cu tabata den e MG pero Fiscal no a persigui M. E abogado a pidi pa declara no admisibel e demanda di daño. El a bisa tambe cu ta e Mazda ta esun cu a dal contra palo di luz y no e auto compacto MG.

Abogado mr. H. Lejuez a bisa Hues cu E.C.A. a bisa e berdad kico realmente a sosode. E abogado a remarca cu e no por compronde cu L., cu tabata hunto cu E.C.A. den auto, no ta deteni. E ta haya cu no por bisa cu premedita E.C.A. a tira. E abogado ta haya cu E.C.A. no tabatin intension di mata ni herida d C., G. y M. E abogado a sigui bisa cu no tabatin un plan manera algun ta bisa.

Na Olde Molen, E.C.A. a worde menaza door di M. Algun dia promer E.C.A. y amigonan a worde maltrata door di M. cu su grupo. M. a expresa na nan na Olde Molen: “Bala tey pa boso”. Esaki ta un menaza di morto serio. E abogado a reclama cu M. no a worde deteni. Tambe cu M. tabatin muestra di polvora na su man, tampoco no a worde deteni. Na altura di misa Santa Anna, M.S.H. a bisa E.C.A. cu e auto nan dilanti ta esun cu M. ta aden. E ora ey E.C.A. a bira panico y a tira.

mr. H. Lejuez a bisa Hues cu M. ta un conoci di Polis y a menaza E.C.A. hopi biaha. E famia di E.C.A. tin miedo cu M. lo tuma represaya contra nan. E abogado a bisa Hues cu M. un tempo tabata cera caba den Prison di KIA pa intento di asesinato. Tempo cu M. tabata sera den KIA el a maltrata un preso severamente. M. ta conoci como un hende hopi peligroso. E.C.A. no tabatin intension di mata ningun hende. Den panico el a tira riba e auto pa evita cu nan lo worde mata. No mester lubida cu ta M. a caba di menaza E.C.A. cu tin bala pa nan.

Defensa propio: Abogado mr. Lejuez ta haya cu E.C.A. a actua den defensa propio. El a menciona sentencia di caso caminda Corte di Husticia na Hulanda a haya cu un dama a actua den defensa propio. E abogado ta haya cu E.C.A. a perde control total door di e menaza di M. y pesey a coy arma y tira. Apenas 1 siman promer cu e incidente, E.C.A. a busca un arma, mirando tur e menazanan y atakenan di M. E abogado a bisa cu e ta haya exigencia di Fiscal hopi halto. El a mustra cu E.C.A. a keda bisa e berdad. E ta haya e demanda di daño mester worde rechaza. El a pidi Hues pa debolbe e auto back na e mama di E.C.A.

Abogado mr. Kuster a bisa Hues cu D.S.H. tabata stuur e auto Mazda3 pero esey no ta haci’e complice di intento di asesinato. El a mustra cu ningun caminda por saca afor cu D.S.H. a papia di un plan. Ta L. tabata papia di un plan pero cada biaha ta cambia su declaracion. D.S.H. no tabata sa cu tabatin arma den auto y tampoco cu lo bay tin tiramento. Aki ta trata di un grupo di amigo y no un gang cu lo tin problema cu otro gang.

E abogado a bisa cu ta e grupo di M. tabata busca problema cu nan. Un rato promer M. a menaza di lo tira nan na Olde Molen. D.S.H. a spanta ora e tiramento a sosode y a sali for di auto y core bay. L., hunto cu un otro persona a saca E.O. for di auto y hib’e hospital. E abogado ta kere cu ta e personanan aki lo a saca arma for di auto y hinca den e auto color blanco.

A haya un huls di bala den camber di D.S.H. E no tin arma y e huls probablemente ta di e arma di E.C.A. E abogado ta comparti punto di bista di abogado mr. Maldonado, e muestra di polvora riba mannan ta producto di ora e arma a tira y e polvora ta plama tur direccion. E abogado no ta haya cu por considera D.S.H. complice. El a bisa cu e ta comparti punto di bista di su coleganan abogado, cu mester declara e demanda di daño no admisibel.

Hues a sera tratamento di e caso y a bisa cu dia 8 Maart pa 8.15 lo tin sentencia.