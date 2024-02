Marisol Tromp no ta un ‘first offender’ y a wordo castiga den caso di su mentira contra Cris Dammers tambe

The content originally appeared on: Diario

​

Otmar Oduber ta coregi informacion, no ta Griffier di Staten sino e IT a haya rason cerca hues

ORANJESTAD (AAN): Otmar Oduber a coregi informacion duna. E ta referi aki na su declaracion cu Marisol Tromp no ta un first offender, y ta sostene cu e persona aki a gaña husticia hopi biaha.

En berdad, el a menciona persona robes, en bes di e Griffier tabata e IT di Parlamento cu a entrega un keho falso contra dje. “Mi ta pidi disculpa pa e ekibocacion aki. Pero e cuestion ta cu no ta berdad, a menciona un persona/posicion robes. Marisol Tromp a gaña Ministerio Publico den e caso di Chris Dammers, pa cual el a wordo castiga, e mester a paga boet y tabatin 2 aña condicional. Tambe den e caso di e IT di Parlamento a traha un rapport cu a resulta di ta totalmente falso contra e persona aki y cu ademas a wordo retira for di trabou. E persona aki a bay corte y a gana su caso, hues a bari e rapport for di mesa, e persona mester wordo poni bek na trabou y ta cobrando atrobe”.

Tambe el a menciona cu Marisol durante 2 aña a wordo investiga como sospecho den dos caso a base di un acusacion cu a wordo haci door di director di DIP e tempo ey, contra su mesun minister. Esaki mientras cu e tabata sinta den Parlamento sin cu ningun hende tabata sa di dje.

Mientras tanto, e mesun señora aki awo kier tilda un comisario di polis si el a pasa cu ‘veiligheidsdienst’ of no. “Mi ta contento cu hefe di polis a bin dilanti di biaha y bisa cu el a pase no solamente na Aruba, pero na Hulanda tambe. Esaki ta mustra cu e politico aki ta biba di gañamento, parse cu e ta un mitomano, un mentiroso patologico.

E mesun persona aki a bay OM entrega 25 keho contra Otmar Oduber y a resulta cu 23 di nan a wordo bari for di mesa y den corte lo mustra cu e 2 ambtenaarnan fantasma cu ta wordo papia di dje tambe ta un mentira.

Ta parse cu Marisol Tromp no ta siña di su foutnan di daña nomber di hende pa despues e persona tin cu bay lucha den corte manera cu a pasa cu Sr. Dammers y e IT di Parlamento. Pero di otro banda, e no ta bisa berdad na pueblo di Aruba cu e tabata sospechoso durante 2 aña largo.

Otmar ta recorda con ora mester a nombra Marisol Tromp minister, su screening a dura practicamente 3 luna, a keda casi 2 luna cu Minister President mester a ocupa posicion cu Oduber a laga como minister di Infrastructura, pasobra Sra. Tromp no por a pasa e screening, pasobra e tabata debe belasting. E tabatin propiedad cu pa mas cu 10 aña e no a paga belasting, a rabia y pleita ora nan kier a cobre un par di 100 mil Florin.

“Mi ta puntra mi mes ki ehempel bo ta? Cu ki moralidad awe bo kier bay cuestiona si un hende a pasa un screening, si abo no por a pasa un, pasobra bo a keda debe cientos di miles di Florin cu bo no a paga e tempo ey riba propiedadnan cu bo tabatin. Lagando pasado un banda, por mira cu su actitud no a cambia, el a keda cu e actitud di kier gaña hende, manipula hende y daña nomber di hende”, Otmar Oduber a finalisa.