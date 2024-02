Wit Gele Kruis lo bin cu un plan di concientizacion pa mayornan no hiba nan baby na carnaval

The content originally appeared on: Diario

Gino Goeloe a enfatiza:

*Parlamento ta tum’e na serio y lo bay haci su parti

ORANJESTAD (AAN) – Director di Wit Gele Kruis (WGK), Gino Goeloe, den entrevista cu DIARIO tocante e presencia di mucha chikito den paradanan di carnaval, a duna su opinion y mustra su preocupacion, manera diferente otro instancia tambe tin’e.

El a expresa cu e yiunan chikito aki no ta wak carnaval, ta nan mayornan ta wak’e y awendia tin diferente crèche cu ta traha pa carnaval, y e mayor por haci afspraak pa nan hiba nan baby eynan.

“Pesey nos ta kere cu nos mester keda concientiza nos comunidad pa no bay carnaval cu baby. E ta haci mas daño na e mucha, y e ora ey e mucha por bira dof y por haya defecto na curazon, cos cu abo como mayor no kier pa bo yiu. Carnaval tin tur aña! Of bo ta laga e mucha na cas di bo mayornan, of amistadnan of no bay cu ne. Y nos di WGK y tur otro colega di fundacionnan ta keda bisa esey. A sali diferente flyers riba mercado, diferente campaña den facebook, y delaster campaña cu nos a wak, tin di haber cu -no bay carnaval cu bo baby- “Goeloe a reitera.

WGK y e otro fundacionnan a trece esaki pa Parlamento, pa wak kico lo por haci pa bin cu programanan educacional y concientizacion na television, radio, of bin cu ley pa asina aki e mayor wak pa pone mas tino prome cu e ta bay carnaval cu su baby.

“Den e caso aki mi ta kere cu nan a tuma e problema aki hopi serio, y nan a palabra cu nan ta bay papia den nan seno y pa e departamentonan concerni wak kico por haci riba e tema aki, y si tin cu cambia e ley wak con esey tin cu bay. Nos tur sa cu ora di papia di ley, cambio di ley of bin cu un ley nobo, ta algo cu ta bay tarda. Mi ta kere cu locual nos ta premira ta cu un ley ta bay tarda largo, pero nos mes di WGK ta bay bin cu un programa pa concientiza e mayornan aki, cu nan no por bay carnaval cu nan baby. Pero nos no ta bay lague te akinan. Nos a wak un programa aña pasa y cu e aña aki ta peor, segun nos colega Monique a bisa nos, y e ora ey nos tin cu haci algo na e problema aki. E ora ey e Comision di Parlamento ta bay haci su trabao y nos di nos banda ta bay bin cu un plan di concientizacion pa mayornan no hiba nan baby na carnaval”, Gino Goeloe a reitera cu enfasis.