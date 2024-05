Virgin Voyages a introduci nan crusero di mas nobo ‘Brilliant Lady’

The content originally appeared on: Diario

​

E lo ta bishitando Aruba na 2024

MIAMI: E barco di mas nobo di Virgin Voyages, esta ‘Brilliant Lady’ lo haci su viahe inaugural na New York City na September 2025. E lo ta un barco cu capacidad di 2.770 pasahero, y ta bira e di cuatro y ultimo barco di e compania crusero.

E lo sali e luna ey for di New York pa bishita Bermuda, Quebec City, Charleston, Boston, Halifax, y New Brunswick.

For di October 2025 te cu April 2026, e barco lo ofrece for di Miami, viahenan extenso pa Caribe, pa asina bishita Aruba, Bonaire, Curaçao, y Cartagena, como tambe Turks & Caicos, Antigua, Grand Cayman, y Ocho Rios.

Na Maart 2026, e barco lo sali di Miami, cruza Canal di Panama, y finalisa na Los Angeles. For di April 2026 te cu Mei 2026, e lo ofrece viahenan for di Los Angeles, pa bishita e.o. Puerto Vallarta, Santa Barbara, Catalina Island, y San Diego. Despues di Mei 2026 te cu September 2026, e barco lo sali for di Seattle pa asina haci viahe pa Alaska.