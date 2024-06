Ta bay yuda CFCA haya famianan di crianza cu hopi mucha mester

The content originally appeared on: Diario

Maria Silva-Hart:

ORANJESTAD (AAN)—Den entrevista cu DIARIO, Maria Silva- Hart, director di un compania di PR & Media, a splica cu nan ta bay yuda Centro Famia di Crianza Arubano, p’asina nan haya famia pa motibo cu tin mucha cu mester di atencion, y p’esey nan ta bay cuminza cu un campaña riba social media.

Maria Silva a duna di conoce cu awo nan ta bay traha riba concientizacion cu hende sa cu nan tin un reto nan dilanti y cu ta posible pa haya un solucion p’e. Nan ta bay enfoca cu aworaki no tin mil mucha buscando un cas, y ta spera cu nunca Aruba lo yega di tin asina hopi, pero si tin un cantidad cu ta un meta unda Aruba lo por forma un comunidad unda e proximo dos luna, 25 of 35 hende cu ta lanta telefon y nan ta haci un compromiso cu un mucha cu tambe ta bay bira parti di nos comunidad. E ta kere cu di awo pa fin di aña, por cambia hopi cos na Aruba.

“Ta importante di con nos ta haya e support di prensa. Esaki no ta un profit, e ta un long profit organization, kiermen pa lanta fondo, pa haci un campaña ta basta dificil. Kiermen, hopi cos nos ta bay ‘flow’ organico. Nos ta sperando cu e mensahe ta bay den comunidad anto si bo no por duna bo aporte yamando ‘bira un famia’ papia cu un amiga cu por ta e por, of si no comparti e pagina. Semper tin un mucha afo, nos ta gusta papia di nan caracter pa bo wak un poco mas den dje”, Maria Silva a splica.

El a reitera cu ta bay cuminza cu social media y ta spera cu prensa tambe ta uni na e campaña, pa comunica y laga henter Aruba sa cu nan ta buscando famianan di crianza. E nomber di e facebook page ta “centro di famia di crianza cfca”. “ “Nos tabata tin e placer di conoce varios famia di crianza, algun cu tin un par di añanan activo, algun tin un par di lunanan activo, anto nos kier djis sa un tiki mas di nan historia”, Maria Silva a subraya.

Finalmente, Maria a indica cu e sa cu tin hopi mito den nos cabes, hopi miedo pero di su experiencia e por bisa cu e ta algo hopi bunita ta un famia di crianza.