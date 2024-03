Via forma legal kier stop trabaonan cu ta wordo haci riba Isla di Oro

The content originally appeared on: Diario

Fundacion Parke Nacional Aruba ta condena esaki

ORANJESTAD (AAN): Sorpresa pa tur hende! Scondi pa bista di publico tras di e mangelnan na Pos Chiquito, a bin sali na cla cu tin un sorto di actividad di construccion of algo asina pasando riba e lugar conoci como Isla di Oro.

Esnan cu a reacciona ta Fundacion Parke Nacional Aruba, kendenan a splica cu nan ta na altura di actividadnan cu ta tumando lugar riba Isla di Oro y ta activamente haciendo tur cos posibel den e organizacion su capacidad legal pa pone un stop na e actividadnan cu ta tumando lugar.

Isla di Oro ta un area cu ta cay bao di maneho di Fundacion Parke Nacional Aruba. E mangelnan ta un especie protehi pa ley y e area tambe ta cay den ‘Natuur Gebied’ Nieuwe aanwijzing domeingronden als natuurreservaat (AB 2020 no. 67) y Ruimtelijke Ontwikkelingsplan met Voorschriften 2021 (AB 2021 no. 123) mientras cu e isla mes y e lama ta cay den Marine Protected Area (MPA) esta Landsbesluit Parke Marino (AB 2018 no. 77)… y esey ta haciendo e area aki un grado di proteccion halto.

Adicionalmente, e area aki tin reconocemento internacional como un Key Biodiversity Area (KBA) door di IUCN y ultimamente a worde clasifica como un RAMSAR gebied (RAMSAR Site no. 2526), y esey ta dunando e area akinan mas balor ainda.

Fundacion Parke Nacional Aruba ta comprometi na e proteccion di e area importante aki (e unico area na Aruba unda ainda nos ta wak e ‘Poder di 3’ conecta na otro sanamente, esta e mangelnan, yerbe di lama y e rifnan di coral) esta 3 diferente systema ecologico crucial cu hunto ta prove un variedad di beneficio pa e ser humano y Aruba su medio ambiente.

Dialuna 11 di Maart 2024 bestuur di FPNA a ser alerta di actividadnan cu ta pasando y inmediatamente a bay den accion pa manda un Proforma Bezwaarschrift. Informacion cu FPNA a ricibi ta cu no tin un aanlegvergunning y cu esey ta evaluando pasonan legal.

Ta di hopi tempo caba FPNA tin wowo extra riba e area di Isla di Oro y den augustus di 2023 a bin haya sa cu Isla di Oro a ser cumpra y asina a manda un carta oficial dia 28 di augustus pa DIP indicando cu no lo duna permiso pa ningun desaroyo riba Isla di Oro.

Den november 2023, FPNA a worde contacta door di J.O.B. Holding & Management y a ser invita pa bay un meeting pa compronde kico ta e intencion cu Isla di Oro. Dia 4 di januari 2024, FPNA a responde na J.O.B. Holding & Management cu un carta unda cu a indica cu no ta bay di acuerdo cu ningun desaroyo pa Isla di Oro.

Siguientemente dia 18 di januari 2024 J.O.B. Holding & Management a invita FPNA conhuntamente cu otro organizanicacionan local pa un stakeholder engagement session unda cu nan a informa cu nan lo ta haciendo diferente trabaonan riba Isla di Oro y no a presenta un plan concreto cu por ser revisa. No obstante e posición di FPNA no a cambia.

FPNA no lo sostene ningun plan di desarroyo den e area aki.