Minister di Cultura ta felicita Peter Scholing cu e reconocimento como “Caribbean Information Professional of the Year”

ORANJESTAD (AAN): Minister di Cultura a tuma nota cu sr. Peter Scholing di Biblioteca Nacional Aruba y e motor tras di Coleccion.aw,

a wordo nombra como ‘Caribbean Information Professional of the Year’ durante e di 53 conferencia di Acuril cu a tuma luga na Guyana.

Acuril, ta un asociacion di biblioteca, museo y archivonan di e region di Caribe. Durante nan conferencia anual un reconocemento special ta wordo duna na un specialista di informacion pa su excelencia den su trabou. E biaha aki sr. Peter Scholing di Aruba a ricibi e honor y reconocemento aki di Acuril pa su trabounan pionero pa realisa Coleccion Aruba cu ta un plataforma unico den nos region.

Ta danki na e trabou pionero di sr. Peter Scholing e plataforma Coleccion Aruba cu ta disponibel riba coleccion.aw a nace. Esaki ta un innovacion den cultura na Aruba cu ta e resultado di un colaboracion estrecho di 11 instancia cu ta contene informacion di Aruba su historia y cultura.

Un colaboracion cu a bira posibel ora cu na Biblioteca Nacional di Aruba sr. Scholing a cuminsa digitalisa e coleccion di e biblioteca y poco poco a haci e informacion aki accesibel via nan website y tambe via Archive.org, cu ta un archivo digital cu ta brinda acceso universal na informacion.

Despues a sigui un colaboracion estrecho cu e prome partnernan, Archivo Nacional di Aruba, UNOCA, Museo Arqueologico Nacional Aruba, Stichting Monumentenfonds Aruba y Plantage Zorg en Hoop, y di e manera aki e plataforma Coleccion Aruba a crece y bira e archivo digital mas grandi cu informacion di Aruba na Papiamento.

Banda di forma parti di e plataforma Coleccion Aruba, Sr. Peter Scholing ta representa Aruba como Presidente di Memory of the World for Latin America and the Caribbean, MOWLAC, cu ta e programa di Nacionnan Uni pa asina conserva e historia di Paisnan como memoria di nos mundo. Sr. Scholing ta miembro tambe di e Comicion Nacional di UNESCO na Aruba.







