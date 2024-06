Total di 443 persona cu no a paga boet tin di presenta Diabierna dilanti Hues

The content originally appeared on: Diario

Mayoria ta pa hende gara sin rijbewijs

ORANJESTAD (AAN): Diabierna awor, 6 di Juni 2024 lo tin den Corte di Husticia, loke ta ser yama “Casonan di Trafico”, unda ta atende esnan cu a haya un procesverbaal di Polis, pero cu no a bay paga e multa, y lo tin di presenta e ora dilanti Hues.

Pa Diabierna awor, un total di 443 persona ta poni riba lista pa bay responde, y trata na defende nan mes riba un motibo valido, pakico nan ta kere cu e multa no ta corecto.

Di tur e personanan aki, un total di 109 persona ta bay responde pasobra nan a viola Articulo 10 di Ley di Trafico. Esey ta cu nan no tin un rijbewijs valido ora cu a wordo para door di Polis. Esaki ta 24,6% di esnan cu a comete e infraccion. Si nan a paga e boet, esaki lo ta 550 Florin. Pero awor cu nan ta dilanti Hues, aki Ministerio Publico lo bay exigi un boet mas halto, esta di 650 Florin si acaso nan wordo haya toch culpabel.

Na di dos lugar, un total di 65 persona tin di presenta pasobra nan a viola Articulo 7A di Ley di Trafico, cu ta cu nan a wordo gara cu un smartphone den nan man. Esaki ta 14,7% di esnan cu a comete e infraccion. Boet exigi pa esaki ta 500 Florin, y si bo a yega te dilanti Hues, e boet lo subi na 600 Florin.

Na di tres lugar, un total di 62 persona tin di presenta pasobra nan a viola Articulo 45 di Ley di Trafico, esta nan a wordo gara ta core sin seatbelt bisti. Esaki ta 13,9% di esnan cu a comete e infraccion. E boet aki ta 200 Florin, pero dilanti Hues e lo subi na 300 Florin.

Na di cuatro lugar, un total di 39 persona tin di presenta pasobra nan a viola Articulo 21 di Ley di Trafico, esta nan a wordo gara ta bira sin usa señal di nan auto of motorcycle. Special ora bo “sali” for di un rotonde, bo tin di corda pone señal. Esaki ta 8,8% di esnan cu a comete e infraccion. E boet aki ta 200 Florin, y dilanti Hues ta subi na 300 Florin.

Na di cinco lugar, un total di 35 persona tin di presenta pasobra nan a viola Artiulo 16 di Ley di Trafico, esta nan a wordo gara sin cu e auto of vehiculo tin Keuringskaart. Esaki ta 7,9% di esnan cu a comete e infraccion. E boet aki ta 200 Florin, y dilanti Hues ta subi na 300 Florin.

Na di seis lugar, un total di 30 persona tin di presenta pasobra a viola sea Articulo 10, 11, of 12, cu ta encera cu auto ta core cu sea luznan dilanti, of stoplight kima of cu no ta cende. Esaki ta 6,7% di esnancu a comete e infraccion. E boet aki ta varia di 100 te cu 300 Florin, depende cual luz no tabata funcionando.

Si ta 1 stoplight of ta 1 headlamp ta kima, e boet ta 100 Florin. Si a garabo cu 2 stoplight kima, e boet ta 200 Florin. Si garabo cu 2 headlamp kima, e boet ta 300 Florin. Dilanti Hues, e sumanan aki ta subi na 150, 300, y 400 Florin respectivamente.