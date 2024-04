Realidad di abuso di hende muhe ta contradeci emancipacion

The content originally appeared on: Diario

E pregunta cu a nace durante Covid-19 ta rementa na April 2024



Estudio universitario y jeans pa dama por reemplasa e balor di hende?

Mundo moderno ta camufla e abuso di debilidad fisico di muher?

ORANJESTAD (AAN) Dia 27 di mei 2020, e organisacion di Nacionnan Uni cu ta atende cu igualdad di sexonan y e apoderacion di hende muhe, a lanza un campaña, dirigi ariba e aumento drastico di violencia domestico den e crisis humano, ocasiona pa e pandemia Covid-19.

E grado di abuso cu hende muher mester a soporta, tabata base pa e campaña cu a cuminsa pa duna asistencia na hende muher.

Segun informacionnan oficial cu a bini dilanti, uno den cada tres persona di sexo femenino, tabata victima di violencia fisico y sexual.

Rond mundo a wordo papia di un escalacion di abuso di mucha y hende muher durante e pandemia.

Investigacionnan a continua pero aparentemente e prome informacionnan sorprendente imediatamente despues di Covid-19 a duna motibo pa mas investigacion na tur parti di mundo pero tambe pa mas curashi pa victimanan pa presenta nan casonan personal, cu manera mas y mas ta bini dilanti, tabata nan realidad doloroso prome hende por a soña cu lo tin pandemia.

Lentamente e interes pa sigui atende cu e topico a cuminsa bira menos den tur e desaroyonen negativo mundial te na momento cu April 2024 a entrega nos varios caso di angustia humano increibel, den e dolor di victimanan di abuso fisico y sexual.

Pa ta sincero, e realidadnan cu ta wordo presenta, ta haci nos puntra nos mes, si e abuso di e ser femenino, no ta contradeci e supuesto logronan di emancipacion di hende muher.

Despues di a scucha ser humano, expresa e horor di abuso fisico y sexual, e pregunta ta surgi, si e abuso di hende muher cu ainda comunidadnan rond mundo ta permiti, no ta contradeci e emancipacion di hende muher.

Kico e lucha pa “liberacion” y “emancipacion”di hende muher a duna como resultado? Tin realmente respet pa hende muher como ser humano, cu hasta ta e fuente di bida pa e ser humano?

Ora papia di emancipacion di hende muher, ta papia di e posibilidad pa hende muher tambe bay produci placa? Ta papia di e posibilidad pa muher bisti jeans y carson y traha trabou cu antes tabata solamente empleo pa hende homber?

Rapportnan di e Pandemia Covid-19 y informacionnan di tanto pais na mundo riba e forma cu a abusa di e debilidad fisico di hende muher pa defende su mes contra forza masculino, ta bari for di nos for di mesa, tur posicion cu hende muher por a alcansa a base di estudio of posicion social.

Prome cu tur cos hende muher ta hende y ora papia di su liberacion, ta papia di e hecho cu e no ta juguete di ningun hende.

Dignidad humano di e hende muher, sin midi origen, posicion of buniteza, ta e unico balor central cu ta sconde den e supuesto emancipacion, aceptacion igual como ser humano, di e muher compara cu e homber.

Violacion di hende muher no ta solamente un asunto fisico pero tambe mental. Un muher ta wordo viola, si kita su integridad, su derecho como doño di su curpa, den actonan di cobardia abusivo.

Si violacion di e base di respet cu e muher mester tin como hende, wordo viola, ley mester duna e forza total cu ta wordo kita for di e muher pasobra den mayoria di caso, e no tin e forza fisico di un homber.

Pues cada acto di abuso fisico of sexual di hende muher of mucha, ta basa riba desigualdad di forsa bruto corporal entre e sexo femenino y sexo masculino of a base di edad.

Ley, sinembargo, no conoce desigualdad y si ta forza bruto corporal ta e arma di e agresor den abuso sexual y fisico, forza bruto di ley mester uni ladronicia di integridad, asesinato di derecho humano, destruccion di bida, den un castigo igual na un tiro di disparo asesino contra hende.

Ta obvio cu te awe, no tin igualdad entre homber y muher, segun relatonan di abuso sexual y fisico repugnante, loke ta contra Constitucion y leynan basico di e pais cu conoce un solo tipo di hende!

E hecho cu ta permiti homber y muher bisti carson, ocupa funcionnan igual, paga suma igual na belasting, no ta papia di emancipacion di hende muher.

Si realmente e muher, e mucha cu no por defende su mes, a wordo libera y emancipa y ta wordo respeta, e cantidad di abuso cu ta wordo registra, no por ta posibel pasobra e agresornan tambe mester a wordo emancipa y mester a ricibi castigo mes largo cu e bida di e victima cu nan a destrui.

Naturalmente ta keda e realidad, cu muher ta e prome yama pa duna prueba cu e ta respeta su mes como ser humano!