AZV ta percura pa tur pashent haya cuido y unda ta necesario ta mande pa Colombia

The content originally appeared on: Diario

Director di AZV Edwin Jacobs:



Dokternan di cas mester aplica un protocol

ORANJESTAD (AAN) Edwin Jacobs, director, a menciona den entrevista cu DIARIO cu AZV a manda, cu Air Ambulance, un total di 18 mama cu embarazo di halto riesgo, pa duna luz na Colombia y 13 baby a worde manda pa ricibi cuido neonatal, tambe na Colombia, specificamente na Bucaramanga, cu ta unda AZV tin contrato pa brinda e tipo di servicionan aki.

Jacobs a subraya cu esaki ta duna un impresion di cuido medico ta yega cerca nos hendenan asegura na AZV.

“Hopi biaha nos ta haya e reclamo cu ‘mi ta paga pero mi no ta uza’ pero mi ta kere cu ora e yega cerca bo of un familiar di bo, bo ta ripara cu e seguro tey pa e aseguradonan”, Jacobs a bisa.

Director di AZV a enfatiza cu nan no tin limitacion, pero tin biaha e ta haya cu comentarionan di pashent cu ta bisa cu segun nan dokter di cas, AZV no kier manda e persona aki afo. Jacobs a bisa cu docternan di cas ta traha cu protocolnan Hulandes, cu ta bisa kico mester haci of no.

“Mi tin mas di tres aña y mey akinan, y nunca mi mester a firma un documento pa bisa un docter cu tal cuido e no mester di duna. Dokter ta duna su cuido. Pa cada tipo di cuido tin protocolnan cu ta worde aplica, y e dokter tin cu sigui e protocolnan cu nos a palabra cu otro”, director Edwin Jacobs a subraya. “Toch ta bon pa nos clarifica esey”, el a bisa.

El a remarca cu presencia di e aseguro di AZV por mir’e di cerca ora bo tin un famia cu ta haya dialisis, cu AZV ta percura pa nan haya nan cuido, hasta den tres shift tur dos clinica ta duna e servicio.