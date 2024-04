Seis aña di prison exigi pa tiramento den Klip

The content originally appeared on: Diario

​

E sospechoso ta para riba cu e no a tira

ORANJESTAD (AAN): E homber acusado G.C. di 29 aña, riba Diabierna mainta a scucha Fiscal exigi 6 aña di prison p’e. Aunke cu G.C. ta para riba cu e no a tira y no tabatin un arma di candela, Fiscal ta hay’e culpabel di intento di mata y pesey a exigi 6 aña di prison. Abogado mr. Carlo a cuestiona e forma di investigacion y ta haya cu no tin ningun prueba contra su cliente. El a pidi Hues pa declara cu cliente liber.

Acusacionnan: E acusacionnan cu Fiscal a presenta Diabierna mainta den Corte contra G.C. ta cu riba aña nobo anochi 1 Januari 2024, a tira riba 2 persona cu a pasa dilanti su cas den Klip na Oranjestad. Fiscal ta considera esaki, un intento di mata y subsidiario, un intento di maltrato severo. Tambe Fiscal a acusa G.C. di posesion di un arma di candela cu bala. Den sala di Corte tabata presente famianan di G.C.

Tiramento den Klip: Hues a puntra G.C. si el a tira. G.C. a desmenti di a tira riba e homber S. y su pareha M., kendenan tabata den un auto riba 1 Januari 2024. El a bisa Hues cu na December 2023 e tabatin contacto cu S. caminda lo a bende S. pieza di brommer. El a splica cu 25 December 2023, el a bay cerca S. pa busca placa pa e piezanan di brommer pero S. no a paga tur e placa.

Door di esey a surgi un discusion entre nan caminda G.C. a bis’e cu e mester paga manera cu a keda palabra. Dia 31 December 2023 nan a topa otro na un lugar na San Nicolas y segun G.C., el a evita problema caminda S. tabata tira palabra p’e.

Ta asina cu a base di e anochi ey, S. lo a dicidi di bay na cas di G.C. den Klip na Oranjestad pa regla un ke otro. Segun G.C. el a mira S. pasa den auto y tabata grita palabranan malo, entre otro cu e lo tira G.C. Segun G.C. e tabata den cura ta tira clapchi cu un amigo. Hues a bisa cu S. y su amiga M. a declara cu G.C. lo a saca un arma y tira riba nan. Nan a core bay banda di e Gasoline Station na final di Caya Betico Croes y mira cu e windshield patras tabatin un buraco di bala. Nan a yama Polis, cu a bay haci investigacion.

Na altura di e cas den Klip, Polis a haya glas riba caminda cu ta cuadra cu e windshield. Polis a conclui cu for di e cas caminda C.G. ta keda, a los tiro. C.G. ta para riba cu e no a tira. Hues a bisa cu tin video di Security Camera den su area. Riba e video no ta mira nada di tiramento di clapchi. Na dado momento ta mira e auto ta pasa. Polis a conclui cu e glas di auto a worde kibra door di un tiro caminda por mira e dashboard di e auto y car stereo.

Hues a bisa cu 3 Januari 2024 tabatin chat entre S. y G.C. riba Instagram, caminda S. ta pidi sorry y a bisa cu e no kier tin mas problema cu G.C. Hues a bisa cu esaki ta duna e impresion cu S. lo ta spanta pasobra G.C. lo a tira riba dje. Ariba preguntanan di Hues, G.C. a bisa cu e no sa tira cu arma di candela y nunca tabatin un arma di candela.

Ta asina cu G.C. ta studiando na Hulanda. El a bisa cu 1x biaha pa aña, e ta bin Aruba pa celebra aña nobo cu su famia.

Fiscal a exigi 6 aña di prison: Fiscal a bisa cu den oranan tempran di mainta, 6’or, 1 Januari 2024, Polis a bay na pomp di gasoline den Caya Betico Croes caminda S. a bisa cu banda di e ex-Gasoline Station di Lagoen na Klip, C.G. a tira riba su auto cu un revolver. Departamento Tecnico a haci investigacion riba e auto y a constata un impacto di bala door di e windshield di patras.

Segun S., e y su pareha M. a bay pa papia cu G.C. y a mira G.C. saca arma y el a core duro bay y a scucha un sonido y sinti algo pasa banda di dje. Segun e amiga di S., M., el a mira con G.C. a saca un arma color preto y tira riba e auto y a scucha con e windshield patras a kibra. Polis a busca imagenan di video di seguridad den vecindario. Polis a desarma e dashboard di e auto y a mira un buraco di bala y a haya un bala. Tambe Polis a haya glasnan kibra riba e caminda dilanti di e cas. E glasnan aki ta pertenece na e auto riba cual a tira.

Fiscal a bisa cu e chatnan riba Instagram, ta riba peticion di abogado mr. Carlo a haci esaki pero G.C. mes no kier a duna autorizacion pa haya e chatnan. Na opinion di Fiscal, e chat ta mustra cu S. ta hopi spanta di G.C. Fiscal a conclui cu G.C. ta culpable di intento di mata y posecion di arma.

Fiscal a bisa cu tiramento ta causa trauma y G.C. mester gradici cu e pareha den e auto no a worde alcansa door di bala. Fiscal a mustra cu tin hopi caso di tiramento riba Aruba. El a bisa Hues cu Ministerio Publico no kier pa Aruba bira un Wild Wild West. Fiscal a exigi 6 aña di prison pa G.C.. Fiscal a bisa cu e placa y 5 brommer cu a haya na e cas lo mester keda confisca. El a bisa Hues cu autoridad di Aruba a cuminsa un investigacion riba e 5 brommernan y piezanan cu lo por ta procedente di Hulanda caminda brommernan a worde horta na diferente parti.

Abogado ta cuestiona investigacion: mr. Carlo a bisa Hues cu tabatin violacion di e proceso di investigacion y esaki por conduci pa declara Fiscal no admisible. E abogado a mustra cu 3 Januari 2024, G.C. a worde deteni pero te April 2024 a cuminsa cu e investigacion riba e brommernan y piezanan. For 11 Januari 2024 tur cos confisca a keda entrega na e team di investigacion pero nada a worde haci.

E abogado ta haya cu a cuminsa un “fishing expedition” di parti di Fiscal apesar cu abogado a pidi documentonan. El a bisa Hues cu dia 9 April 2024, el a haya e procesverbaal di e caso. E ta haya cu esaki ta perhudica G.C. den preparacion di su defensa. E abogado a mustra cu e team di investigacion kier tira culpa riba G.C. di no kier a duna autorizacion pa habri su cellular siendo por a pidi S. e mensahenan riba Instagram.

E abogado a bisa Hues cu G.C. ta desmenti categoricamente di a tira y tabatin un arma. E abogado a remarca cu Polis no a haci investigacion riba man di G.C. pa polvora di tira. Na e cas no a haya arma, ni bala, ni huls. Abogado mr. Carlo a bisa Hues cu G.C. tabata den cura cu un amigo ta huma marihuana y tira clapchi. Abogado a mustra cu S. lo a bay cu su amiga a bay serca un amigo y bisa cu e no kier tin problema cu G.C.



Carlo a bisa Hues cu e ta haya cu S. y M. a planea kico pa declara contra G.C. El a mustra cu promer nan no a bisa nada pero despues ta bisa cu nan a mira G.C. a bula cura, core bay riba nan y tira. Abogado a bisa Hues cu tin duda riba declaracion di S. y M. Abogado cu potretnan den man ta mustra Hues cu no por mira radio for di e windshield di patras manera Polis ta bisa. El a bisa cu el a mira e videonan y no por mira flash di tiro.

El a señala cu for di e investigacion no ta bisa cu e glasnan kibra haya riba caya ta di e windshield kibra di e auto.

Na opinion di mr. Carlo, un otro scenario ta, cu ta S. mes a tira riba su auto y despues ta laga pasa cu ta G.C. a tira riba e auto. E abogado a mustra combersacionnan di S. cu G.C. riba Instagram caminda na dado S. a cuminsa menaza G.C. di lo tir’e. Na opinion di mr. Carlo, esey ta mustra e scenario cu no ta G.C. sino ta S. mes a tira. E abogado a sigui bisa cu e pidimento di sorry di S., ta muestra cu el a arepenti di con el a set up G.C. Pesey abogado ta haya cu mester declara G.C. liber. Tambe mr. Carlo a bisa Hues cu no tin ningun indicacion cu e brommernan ta procedente di un delito na Hulanda. El a pidi Hues pa ordena pa debolbe e brommernan y piezanan.

Hues a sera tratamento di e caso y a bisa cu 17 Mei 2024 pa 8.15 lo tin sentencia.