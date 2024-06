Pueblo lo husga den cua si y cua no por tin confianza otro aña pa eleccion

The content originally appeared on: Diario

Dependiendo di e postura di cada parlamentario dia trata Rijkswet RAFT

ORANJESTAD (AAN): Otmar Oduber di Plataforma Pais comentando riba Rijkswet RAFT a bisa cu ta e Plataforma aki a bin ta papiando for di basta tempo caba cu mester bin cu e cambionan necesario pa reduci gastonan di gobierno.

Ta hustamente Plataforma Pais ta esun cu a manda carta for di aña pasa pa gobierno pa bin cu un Dialogo Nacional pa wak con ta reduci gastonan di gobierno, y esaki prome cu a bin cu e rijkswet, cual a yega, ta bay wordo trata y pasa y keto bay ningun hende kier discuti riba bahamento di gasto di gobierno, cual ta extremadamente halto.

E situacion aki ta netamente e motibo pa cual Hulanda ta cay aden, y ta castiga nos, pasobra a duna suficiente chens pa bin cu cambio y nada no a wordo haci. Otmar ta considera cu no a yega na ningun acuerdo, cu e ley a wordo impone riba Aruba danki na fayonan di gobiernonan di Aruba durante ultimo 30 pa 40 añanan. “Esaki ta loke Den Haag tabata busca, pa pone Aruba lomba contra muraya y forsa nos isla cu un ley pa cual ta perde parti di nos autonomia”.

Pa loke ta e personanan cu ta considera cu ta bon cu esaki ta tumando luga, pasobra nos mes no por a atende cu e situacion, Oduber ta bisa cu e personanan aki no ta realisa e lucha cu a hiba pa por a para riba nos propio pia, pa tin nos propio moneda, nos propio banco central. “Cuanto pais rond mundo ta anhela pa tin e independencia aki, anto anos cu tabata tine, por mira un Parlamento keto. Pueblo di Aruba ta bay mira durante e debatenan den Parlamento ken ta para na unda. Pueblo kier wak di e 21 miembronan di Parlamento individual kico nan pensamento ta. Nos ta bay acepta sin mas cu Hulanda ta bay impone, cu Den Haag ta bay dicidi kico ta pasa cu finansas publico di Aruba?”.

Pesey Otmar ta bisa cu pa motibo cu Aruba no a tuma decision, a permiti pa Hulanda abusa di nos manera ta tumando lugar na e momentonan aki. “E no ta algo pa ta orguyoso, e no ta un berguensa, e ta un abuso cu ta tuma lugar y en bes mi mira politiconan lanta para, defende y bisa con nos ta bay percura pa gana e confiansa bek di Hulanda, nan tur ta keto”.

E ta menciona cu ora ta papia di partidonan tradicional manera MEP y AVP y partidonan cu ta yama nan mes nobo, cu nan ta e generacion nobo, ningun a haci nada, no a bin cu ningun proposicion, cambio of beneficio pa pueblo. “Aki un aña tin eleccion y di awo pa otro aña ta bay bin mas cu 100 idea dilanti, pero durante e ultimo 3 añanan, no a scucha ni un miembro di Parlamento cu ta sostene gobierno of cu ta den oposicion, of un politico pafo di Parlamento bin cu un idea of proposicion na beneficio di pueblo?

Lamentablemente no! Pesey nos di Plataforma Pais ta para pa e pais aki, nos ta bisa cu nos kier bin cu cambionan. Ta basta di medida contra pueblo, nos a chica, nos a chupa e pueblo aki completamente durante e ultimo 40 añanan, awo ta momento pa e pueblo haya e beneficio economico di nos pais. Mescos cu hotelnan a gana hopi placa y bay cu hopi placa, mescos cu caha di gobierno a wordo yena cu tur sorto di medida, awo ta e momento pa e saco di pueblo di Aruba, di e trahado cuminsa haya parti di e beneficio cu nos a conoce tur e ultimo añanan aki”.

Finalisando Otmar Oduber a bisa cu dependiendo di e postura di cada parlamentario durante tratamento di e rijkswet RAFT, pueblo lo sa di husga den cual di nan, nan lo por deposita nan confiansa y den cual no, otro aña cu tin eleccion.