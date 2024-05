Representante di FTA a atende cu welga di trahadornan di APA

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) – Dialuna mainta a surgi welga di trahadornan di Aruba Port Authority y señor Giel di FTA tabata presente y a duna prensa un splicacion di e situacion.

El a bisa cu FTA a bin pa combersa cu e trahadornan relaciona cu un problema chikito, pero eigenlijk tin hopi problema den APA. E problema mas grandi ta cu FTA y Gerencia di APA a caba di e negociacion, diferente palabracion a wordo haci na mesa, pero tin di e palabracionnan ey cu ta wordo cambia na un sistema cu ta pone desconfianza den nan shop stewardnan y como cu e ta den e mesa di negociacion pa FTA e sa kico no a wordo palabra.

FTA a manda carta pa APA pero te na e momentonan aki no a wordo contesta. Giel a indica cu ora un compania ta sinti cu e trahadornan tin desconfianza nan ta drecha e situacion lihe, pero nan ta tarda riba nan mes, y FTA a dicidi di papia cu e shop steward y di eynan papia cu nan miembronan y di mes a bira un “walkout”.

FTA ta kere den dialogo y si por soluciona problema na mesa nan por yega mas leu, y no cu ta keda demostra cu no ta posible. No ta descarta cu accion por sigui, si no yega na un solucion di manera corecto, e sindicalista di FTA a indica.