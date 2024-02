Procurador General ta alarma pa edad cu ta sigui baha cerca muchanan cometiendo delito

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Recientemente a tuma lugar instalacion di 2 Huez nobo pa Aruba, y tambe instalacion oficial di e Procurador General nobo pa e isla, esta mr. Amalin Flanegin.

Durante e ceremonia aki den Renaissance Convention Center, mr. Flanegin a dirigi palabra tambe y a trece un mensahe hopi skerpi dilanti riba e edad di criminalnan na Aruba, cu ta cuminsa baha na forma alarmante.



Flanegin a cuminsa su discurso bisando cu ta un honor pe pa por sirbi su pais den un funcion cu ta parti di e poder hudicial di nos estado di derecho. E funcion aki e no por ehecute su so, pero e ta hacie hunto cu e team completo di Ministerio Publico di Aruba y den cooperacion cu diferente partner.

Sin lubida awor e sosten di su yiunan, demas famia y amistadnan cerca di dje.

E poder hudicial ta consisti di miembronan di Corte Superior, e Hueznan,y miembronan di Ministerio Publico, e fiscalnan di un pais.

Nos conoce ademas e poder legislativo y e poder ehecutivo. Tur tres poder (Trias Politica) ta regla ampliamente den nos Constitucion.

Ministerio Publico ta traha na interes di e pais y ta ehecuta tareanan a base di diferente ley. E leynan mas conosi ta esnan penal. Banda di leynan penal, tin tareanan den otro ley. Manera ora cu tin na conseha over cambio di fam di un persona of ora nan ta conseha over di un peticion di clemencia (gratie).

E tareanan primordial ta menciona entre otro den e Ley encuanto e ministerio publico (“Landsverordening op het openbaar ministerie”). Esey ta: (*) Nan tin cu percura pa leynan worde cumpli cune. (*) Nan ta encarga cu persecusion di un sospechoso cu a comete un delito. (*) Nan ta encarga cu ehecucion di sentencia y otro decisionnan di Huez.

No por soluciona tur problema: Tur e tareanan aki ta represivo, “after af”, pues no preventivo. Aunke nan ta participa den cierto grupo di trabao cu ta encarga cu e parti preventivo, manera den e Veiligheidhuis Aruba, primordial ta nan tareanan represivo. Manera ta bisa den Papiamento: “Ministerio Publico ta hunga su rol ora e baca a hoga caba.”

“No ta mi intencion di duna les den nos structura estatal ni ley penal, pero si mi kier pidi atencion awe pa 2 observacion encuanto nos comunidad cu ta preocupa mi,” mr. Flanegin a bisa. “Mi a ripara cu ta spera di ministerio publico cu ley penal como instrumento, por soluciona tur problema, hasta problema cu eigenlijk nota su “core business”.”

“Ademas di e hecho cu nos no por actua riba tur tereno, pasobra simplemente nos no tin suficiente hende (“capaciteit”) pa esaki, e realidad ta cu no ta ministerio publico den cierto situacion ta e prome yama pa trata cu un problema of solucione.”

El a duna ta duna un ehempel: Na Juni aña pasa na Den Haag a tuma lugar un debate entre e presidente di e colegio di Procurador General sr. Rinus Otte, e hefe di polis Nacional sr. Henk van Essen y e miembro di e Raad voor de Rechtspraak sr. Peter Pulles. E debate a tuma lugar despues cu un incidente a sosode den un supermercado den cual un dama a bira victima di un persona cu comportacion incomprendible “onbegrepen” o comportacion bruha (“verward”).

E ponencia di e debate tabata: leynan penal no ta e solucion pa tur problema social. Aunke semper a existi den comunidad e fenomeno di hende cu problema mental, cu ta “verward” of “onbegrepen”, aparentemente e ultimo añanan e problema aki a aumenta na Hulanda. Segun polis cada bes nan ta haya nan confronta cu mas “melding” na Hulanda. Na 2022 polis a worde confronta cu 138.000 melding di casonan di hende cu problema mental.

Den e debate a indicacu leynan penal tey cu nan funcion normativo (“normerende werking”), pero nan no ta cura. Y si e comunidad mes a percura pa duna cuido na un persona asina, kizas lo por preveni pa algo mas serio pasa.

Situacionan similar nos tambe tin cu trata di evita, dunando por ehempel cuido na e persona cu ta den e situacion dificil aki. Den Reino, pues tambe na Aruba,tin atencion pa duna ayudo door di introduci por ehempel un “crisisdienst”.

Di e forma aki ta duna e cuido necesario na hende cu ta malo y ta trata di evita cu algo mas grave por sosode.

Futuro di muchanan: E di dos remarke di mr. Flanegin, ta trata nos futuro… nos muchanan. Desde cu el a cuminza traha, mi a sera conoci cu diferente instancia importante cu ta traha o ta encarga cu nos muchanan manera Stichting Reclassering, Veiligheidshuis Aruba, Voogdijraad, diferente fundacion. A base di nan experiencia di trabao, nan a comparti nan opinion professional pa cu e situacion cu nos muchanan ta confronta. E problemanan cu nos muchanan ta confronta ta varia.

Tin problema por ehempel di comportacion (“gedrag”), falta di guia, drop-outs di scol, problema di adiccion na droga y alcohol, problema mental, falta di sosten di mayornan, amistadnan problematico, no tin un “steunend netwerk”, peer pressure.

Di e cifranan cu nos ta dispone di dje encuanto actonan castigable cu muchanan menor di edad ta worde sospecha di a comete, mi a conclui lo siguiente. Di 2016 pa 2019 e cantidad di mucha cu ta worde sospecha di a comete un delito a subi di 98 pa 114 (16%).

Na 2020 tabatin un bahada te 107 menor di edad, pero despues na 2021 un subida te 123 y a sigui subi na 2022 te 167. Si compara e cantidad di 2022 (167) cu esun di 2016 (98), e subida total ta 70% den 6 aña.

Di kico ta sospecha cu e muchanan aki a haci? Den 2020, 2021, 2022 te cu 2023 e menornan di edad ta worde sospecha di a comete diferente tipo di delito manera: openlijke geweldpleging (bringamento den lugar publico), maltrato cu arma, menaza (bedreiging), droga, destruccion, y tambe mata (doodslag).

Den e combersacionnan a bin dilanticu ta mirando un bahada den e edad di e muchanan cu ta bin den contacto cu Husticia mientras cu e delitonan ta parce di ta bira mas grave.

Di e cifranandi e añanan 2020 te cu 2023e edad mas abao ta 12 aña y e sospecha ta di delito manera menaza, bringamento den publico, maltrato, hortamento, atraco.

Nos muchanan ta esencial den nos comunidad y ta importante pa e futuro tambe di nos comunidad. Den nan interes, diferente iniciativa ta worde tuma door di e poder ehecutivo, pero tambe priva y fundacionnan subsidia.

Mi ta pensa si cu ainda falta mas, cu nos tur hunto por haci den interes di nos muchanan.

E ex-prome dama y tambe candidato presidencial señora Hillary Rodham Clinton den su buki “It Takes a Village: And Other Lessons Children Teach Us” di aña 1996 ta usa e frase “It takes a Village” hopi biaha. Cu e proverbio aki ta enfatisa e importancia di e comunidad y mas importante ainda, e responsabilidad comparti di nos tur pa educa nos muchanan.

Como miembro di e comunidad aki nos tur tin un poder, cu no ta parti di e Trias Politica cu mi a menciona na comienzo, pero cu nos cada un tiny mester eherce. Mi kier meen e poder di educacion/di coregi cu ta contribui pa preveni pa cosnan indesea of mas serio, un delito sosode, den nos comunidad.

Pa nos muchanan ta esencial pa nan tin structura den nan bida diario, worde educa, no solamente na scol caminda nan ta haya les di entre otro idioma, rekenen y historia, pero primordialmente, educacion na cas door di nan mayornan, famia o otro grupo di sosten rond di un mucha.

Pesey e ta haci un suplica pa hunto haci un esfuerzo pa evita cu ta yega asina leu cu ta ministerio publico mester actua ora un mucha comete un delito. Pasobra e ora ey nos ta laat caba mientras cu nos tur sa cu keto bay preveni ta miho cu lamenta.