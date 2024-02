Oposicion ausente, laat y mudo durante di e reunion publico di presupuesto di DOW

The content originally appeared on: Diario

Parlamentario Marco Berlis (MEP):

ORANJESTAD (AAN): Diaranson ultimo e ley di presupuesto di DOW a wordo trata den Parlamento. Un ley cu ta empodera DOW financieramente pa por ehecuta proyectonan pendiente. Un ley cu ta otorga e placa necesario pa DOW drecha nos careteranan tur rond di Aruba. Mirando e necesidad, Minister President Evelyn Wever-Croes a informa Parlamento cu na 2024 lo inverti Afl. 10.4 miyon den nos careteranan. Esaki sigur ta un tremendo noticia, ya cu e suma aki ta e suma di mas halto den 10 aña di gobernacion, cu lo wordo inverti pa nos camindanan por wordo drecha debidamente. Despues di hopi keho di pueblo, Gabinete Wever-Croes ta responde cu un inversion grandi pa drecha camindanan di nos pais.

E mentira di Marisol y Aquanette Gunn desenmascara

Den un esfuerso di desesperacion y hungando cu e inteligencia di pueblo mi a nota un articulo den prensa den cual tanto Marisol y Aquanette ta tilda cu gobierno lo inverti apenas Afl. 2.6 miyon den nos careteranan cu ta den mal estado. Manera a bin ta resulta, esaki ta un mentira MAS di Marisol y Gunn cu no sa mas kico pa inventa. E anuncio cu gobierno lo inverti Afl. 10.4 miyon pa drecha nos careteranan lo a cay como un sla duro pa nan, pasobra nan lo a prefera cu e suma lo tabata solamente Afl. 2.6 miyon. Durante di e reunion publico Minister President Evelyn Wever-Croes a splica bon cla con a yega na e suma aki. Pero unda Marisol y Gunn a keda pa debati, puntra, argumenta y controla gobierno?

Oposicion ausente y mudo durante di e reunion publico

Marisol Lopez-Tromp, un biaha mas pa di tantisimo bes tabata ausente di otro reunion publico importante y Aquanette Gunn mudo. Gunn no a dirigi ni un pregunta, ni un comentario, no a debate pero si tabata tin tempo pa traha un articulo malinformando pueblo! Miguel Mansur, cu tambe ta hopi biaha ausente, tabata laat mane custumber y no por a papia paso e lista di oradornan a cera caba. Pa Mansur cumpra koffie ta mas importante cu yega na ora na su trabao. Pa loke ta AVP, Old Boys tabata tey, pero no a papia, no a puntra, no a debati pero djis vota contra di tur cos. Esaki ta e “contra-comun” cu Mike Eman ta papia di dje? Pa colmo den un entrevista Gunn kier culpa Presidente di Parlamento cu no a dun’e chens pa scirbi su nomber pa por a debate den Parlamento. Despues e ta culpa e Parlamentario cu a skirbi su nomber ultimo! Pero e Parlamentario aki tampoco tin obligacion y custumber di avisa cu e ta ultimo! Kiermen enbes di ta humilde y Gunn admiti cu e la faya barbaramente y a drumi haya na su trabao awo e kier culpa tur hende menos su mes!

Un oposicion den silencio pero ta vota contra!

Tristesa ta, ora cu representantenan di pueblo ta malusa nan posicion pa hiba un estilo di politica y etica di trabao mediocre y iresponsabel. Aunke nan no kier a debati ni contradeci nada di e presupuesto di DOW, toch nan a vota contra! Parlamentario independiente Gerlien Croes tambe a bay den keto-mode y den e AVP-mode. Tur cos e ta vota contra. Asina henter oposicion a vota contra e drechamento di nos careteranann y di ponemento di verkeersplateau! Di e forma aki oposicion a vota contra e desaroyo y bienestar di nos pueblo! Ki dia nos por cuminsa wak oposicion transiciona nan politica den uno cu ta na fabor di nos pais? Saca bo som!