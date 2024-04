Muchanan victima di abuso sexual ta papia di nan abuso hopi aña despues of nunca

The content originally appeared on: Diario

​

Den hopi caso na Aruba

ORANJESTAD (AAN): Lisette Gomes di Fundacion Mi Voz ta Bo Voz a duna informacion importante relaciona cu e tema di abuso sexual di mucha. El a duna di conoce cu awendia e muchanan tin mas durf di papia y e tema aki ta un tiki mas habri den comunidad. Mayornan ta papia mas.

Pero el a agrega cu locual ta e problema grandi na Aruba ta cu mayoria di caso ta pasa den famia y esaki ta haci cu ta dificil pa bin dilanti cu e caso of haci un denuncia por ta door cu ta un familiar. Banda di esey, nan no ta busca ayudo pa e mucha y esey ta hopi importante.

Por ta no ta entrega un keho, pero hiba e mucha un psicologo ta importante pa yud’e cu su trauma.

Gomes a enfatisa cu e casonan no a bira menos, pero FMVTBV tey semper pa yuda busca e camindanan corecto y pa sa kico ta e derechonan. Hopi hende no conoce e caminda of e leynan, etc pa nan entrega keho.

E caminda cu kier yega ta pa preveni, pero ora cu tin un caso pa e mucha papia tempran. Cu tempran kiermen den 72 ora pa asina por tin prueba.

Den hopi caso na Aruba e muchanan ta papia hopi laat. Por ehempel, despues di un aña. Tin mucha cu a wordo abusa 7 aña largo y nunca nan a papia. Nan ta papia ora nan ta mas grandi y cu nan ta wak cu loke a pasa cu nan no ta bon, Lisette Gomes a indica.