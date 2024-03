Minister Wever cu ‘Yamada di Accion’ pa doñonan di propiedad

The content originally appeared on: Diario

​

Special esnan na Playa y San Nicolas buscando inversion

ORANJESTAD (AAN): Minister Geoffrey Wever durante conferencia di prensa dialuna mainta a haci un yamada na tur comerciante y of propietario di edificionan den centronan di ciudad na Oranjestad y San Nicolas pa haci uzo di e oportunidad y participa na e “showcase event” durante di Aruba Investment Summit na Hulanda 21 di Maart proximo.

“Un tempo nan tabata lugarnan yen di actividad – pero e modelo economico cu un tempo tabata sostene San Nicolas y Oranjestad ta rekeri un revision fundamental”, segun minister Geoffrey Wever splicando cu “nos mester transforma e areanan den nos centro di ciudad den espacionan vibrante, multifuncional cu ta cater pa vivienda, gastronomia, entretenimento, y otro facilidadnan publico”. Pa logra esaki, inversion ta crucial, pa cual e Aruba Investment Summit 2024 na Den Haag ta representa un momento oportuno pa atrae e financiamiento necesario pa supla bida nobo den nos centronan urbano.

Colabora na e Revitalisacion di nos centronan di ciudad: Si bo ta buscando pa bende of lease bo propiedad, of ta buscando inversionista como co-borrower / partnership, anto bo ta desea di registra of ricibi mas info? Por manda un email na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Door di registra bo propiedad den centro di San Nicolas y Oranjestad, abo como propietario ta haya acceso por medio di e summit aki pa expone bo propiedad na mercado mucho mas grandi di potencial inversionistanan Europeo.

Propiedadnan den e centronan di ciudad di San Nicolas y Oranjestad, sea terenonan bashi, structuranan abandona, of espacionan sub-utilisa, ta representa potencial pa explora, pa cual informacion tocante e propiedadnan aki ta importante: nan disponibilidad, condicion, y e interes di nan doñonan pa bende, lease, renoba, of colabora pa establece negoshinan unico dentro di nan edificio.

“Nos ta custumbra di profila nos mes como e destinacion turistico. Awo nos ta bai showcase Aruba na Hulanda como e pais pa haci inversion tambe. E iniciativa aki no ta solamente pa identifica propiedadnan disponibel, pero tambe ta fomenta un dialogo entre doñonan di propiedad y potencial inversionistanan, creando partnershipnan cu lo sirbi como e fundeshi pa revitalisacion di nos centronan di ciudad”, minister Wever ta termina.