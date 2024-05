Declaracion di Presidente di Parlamento riba e suceso di tratamento di e ley di matrimonio di mesun sexo

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Manera por a ripara den medionan social a sali dos diferente fecha pa finalisa e tratamento di e ley di matrimonio di mesun sexo.

Como Presidente di Parlamento di Aruba mi persona ta responsabel pa fiha e agenda di Parlamento.

E tratamento di e ley di matrimonio di mesun sexo a tuma lugar dia 8 di mei unda cu e votacion a resulta den un empate (10-10). E resultado aki a pone cu ami mester a schors e reunion pa bin bek un otro dia pa solamente vota un bes mas y asina yega na e resultado final si e ley ta ser aproba of desaproba pa Parlamento.

Mi persona a ricibi diaranson ultimo un peticion di Parlamentario Raymond pa tene un Comision Central, algo inusual mirando cu e autoridad pa yama un reunion ta den man di e Presidente di Parlamento. Den e mail aki Parlamentario Raymond ta papia cu a tarda hopi cu e proceso pa tene e prome reunion y unda ya a pasa un siman y ainda no a agendeer esaki. Realidad ta cu e agenda di Parlamento ta yen di diferente reunion y otro siman un delegacion ta bayendo Hulanda pa IPKO. Pa e motibo aki inicialmente e reunion ta di wordo yama despues cu regresa di IPKO, esta despues di mitar di juni di cual mi a indica publicamente tambe.

Ayera mi a ricibi informacion cu tin un espacio den agenda despues di un cancelacion. Teniendo cuenta e peticion di Parlamentario Raymond pa trata e topico aki mas lihe posibel, mi persona a dicidi di yama e reunion conforme e Reglamento di Ordo pa dia 24 di mei.

Como Presidente di Parlamento mi ta tuma e responsabilidad di e cancelacion di e reunion mirando cu e ta cay bou di mi autoridad. Momento cu a saca e yamada di e reunion a sali na cla cu tin varios Parlamentario cu pa un of otro motibo lo no por ta presenta e dia aki. Contrario na Ministernan cu tin di informa Parlamento cu nan lo ta den exterior, esaki no ta conta pa Parlamentarionan y ta masha tiki ta notifica cu lo ta den exterior of no por ta presente na un reunion. Pues na e momento cu un ley unda ya tin tanto controversia falso crea, como Presidente mi a haya cu ta prudente pa cancela esaki y a hala e fecha di reunion pa 18 di juni 2024, cu ta esun cu inicialmente mi a indica mirando e espacio den agenda.

Terminando mi ta reitera cu e decision aki ta uno responsabel y ta tene cuenta cu circumstancianan for di mi alcance pa por a sigui conforme e prome yamada. Como presidente di parlamento mi ta lamenta cu un bes mas ta scoge pa hunga politica barata den prensa enbes di atende profesionalmente cu e tema aki na mesa di reunion.