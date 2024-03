E aña aki ‘Caminda di Cruz Bibo’ ta bay door pero na Santa Cruz

The content originally appeared on: Diario

Gina Nuboer ta informa:

ORANJESTAD (AAN) Despues di hopi aña cu e Caminda di Cruz Bibo a tuma lugar den e Bario di Dakota, e aña aki lo wordo teni na Santa Cruz.

Asina Gina Nuboer, cu ta e persona cu a bin cu e iniciativa varios aña pasa, a duna di conoce den entrevista cu DIARIO.

Diabierna 29 di Maart aki, e Caminda di Cruz ta cuminza na Misa Immaculada Concepcion, pero prome e sufrimento di Hesus ta cuminza patras di e Misa, despues ta sali di eynan ta bay na e Parkinglot di e Misa te scol. Eynan Hesus ta wordo huzga pa Pilatus, cual ta stage #1, y ora cu e caba ta sali di e Parkinglot ta bira na man drechi y eynan ta tuma su Cruz, y e procesion ta cuminza cu stage #2, y ta sigui te e bayonet cruising di Notaries Tromp, bira na man robes, sigui pasa dilanti scol, te e prome caya na man robes cu ta Papilon. Ora cu e drenta Papilon (e caya mitad ta Papilon, mitad ta Santa Cruz) ta sigui te na Sede di MEP, cu ta e T-cruising, di eynan ta bira na man robes te na rotonde, ta bolbe bira na man robes te Caya Caya Betico, te e parkinglot di Misa. Eynan manera un custumber Hesus ta wordo Crucifica. No net dilanti di e Misa pero un tiki na banda, cu tur hende tin miho bista pa tur e accionnan cu ta wordo haci. Despues Hesus ta resucita for di Misa.

Gina Nuboer a splica cu nan a midi e distancia tres biaha y ta e mesun cu anteriormente. El a subraya cu e interes ta grandi y tin personanan di Santa Cruz cu ta entusiasma pa forma parti di e Caminda di Cruz, pues hende nobo. E entusiasmo ta grandi no solamente den e participantenan pero tambe den pueblo. Esey e organizadornan ta sinti.

Esaki ta Diabierna Santo, 29 di Maart, pa 10.30 or di mainta. E Caminda di Cruz cu ta tuma lugar na Misa pa muchanan lo bay ta den e cayanan, mescos cu anteriormente, y ta bay tin tent pa e grandinan of personanan cu no por participa canando durante cu e Caminda di Cruz ta tuma lugar. Na Misa, Rosario lo wordo reza, of lo bay tin Caminda di Cruz na Misa pa e personanan cu lo keda eynan. Tur hende ta keda den oracion e momento eynan. Ta calcula cu pa 12 or of mas tarda 12.30 tur cos ta termina.

Gina Nuboer ta invita tur persona cu por cana, pa cana hunto cu Hesus y recorda con Hesus a sufri pa nos, e dia cu el a wordo Crucifica. Tambe ta pidi e personanan cu lo ta presente pa bin cu paña fresco, trece nan boter di awa. Ta bay tin stoel na mesa pero no e cantidad suficiente pa tur hende. E personanan cu tin stoel special pa nan sinta, libremente bin cu ne.