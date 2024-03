Maneho nobo di Integracion ta percura pa integra trahadonan di comunidad stranhero den forma responsabel

The content originally appeared on: Diario

Minister Glenbert Croes a confirma:

*Yiunan di tera semper tin prioridad

ORANJESTAD (AAN): E demanda pa trahadornan riba mercado laboral ta alimenta pa e desaroyo den e diferente proyectonan grandi cu ta tumando lugar na Aruba den cuadro di turismo.

Banda di esaki, ta bay bin e componente energetico tambe cu ta bay alimenta mas e demanda pa trahadonan di otro indole profesional.

Riba esaki, Minister di Labor, Integracion y Energia, Glenbert Croes, a splica den un entrevista cu DIARIO cu e desaroyo aki ta nifica cu e politica di integracion, den un forma responsabel, efectivo y tambe necesario mester integra trahadonan di e comunidad stranhero.

Den e caso aki, ta dunando prioridad na e personanan cu ta na Aruba caba, cu a drenta legal, pa nan pasa via di DPL, pa haci un escrutinio laboral y wak si tin yiunan di tera prome pa e trabaonan. Y si no tin ta permiti un trahado stranhero drenta mercado laboral.

Na di dos, nan mester pasa DIMAS, pa escrutinio di salud y di antecedentenan. Si tur cos bay bon, e persona ta haya su permiso. “Esey ta e maneho di integracion responsabel, efectivo, humano, cu nos ta papia di dje y nos kier pa e wordo acompaña di un bon trato, un bon atencion, locual ta fundamental, respetando e derecho humano di tur hende”, e mandatario a remarca.

El a agrega cu e maneho aki ta andando. Kisas e no ta haya hopi publicidad, pero kier pa prome cu haci propaganda percura pa den practica midi con e maneho ta dunando resultado den su implementacion y pa asina sigura cu e ta un maneho cu ta produci e resultadonan desea.

Minister Croes a enfatisa cu e resultadonan desea ta cu enbes di tin 17 mil hende na Aruba ilegal, integra nan den un forma responsabel. Si nan pasa e escrutinio aki y mester asina hopi hende riba e mercado laboral, e ora por integra nan den e mercado laboral di Aruba.

Esaki ta pasobra e yiunan di tera of tur tin un trabao of esnan cu no tin trabao mester apoya nan, educa nan, forma nan, re-skill nan pa, por ehempel, via Enseñansa pa Empleo, tuma funcionnan nobo pa cual nan mester un curso pa asina nan haya trabao.

E maneho ta keda na prome lugar pa percura pa e yiunan di tera haya un trabao. For di e evaluacionnan pa vacaturanan cu ta tuma lugar ta wak cu pa hopi funcion no tin trahador local. Por ehempel, housekeeping, cu ta asina den demanda den sector hotelero, no ta haya yiunan di tera pa haci e trabao ey, e minister a indica.