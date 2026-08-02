Estudionan cientifico y e atraccion nocturno di un frigidaire

Bida ta algo sumamente complica aunke e ta parce facil. Tur regla con mester biba ta basha abou continuamente. Si hende mester cuminsa traha 8 or di mainta, e mester drumi 12 or.

Pero ta 12 or naturalesa conoce un momento discutibel. Frigidair ta bira e gran atraccion.

Wowonan ta habri. Stoma tin un sensacion straño. Ta parce cu pa hopi dia, cuminda no a drenta boca. Hamber ta bira realidad.

Sinembargo, no ta cualkier hamber. E ta un hamber special. Un hamber fastioso pero un hamber dushi.

Un hamber cu frigidaire so por soluciona.

Pues mester kibra e cadena di drumi 12 hora, relaha 12 hora pa traha 12 hora, pa por sigui e atraccion di frigidaire cu ta e centro di mundo hustamente na momento cu casi soño a apodera di curpa, pero ta wordo contene dor di e ansha pa frigidaire.

E parti mas interesante den e relacion cu frigidaire anochi, ta e parti di exploracion. Mester mira kico tin den frigigair pa por dicidi kico ta atractivo pa boca y stoma na e momento.

Algo dificil, pasobra wowo ta casi cera, cabez no por pensa mas pero mester come algo. Algo diferente. Algo cu no por describi.

Ta cuminsa come pida keshi. Despues un pida di e bolo cu un hende a pone manera un trampa pa tur wowo mira.

Glas ta yena cu awa…….y kico ta wordo descubri?

Den freezer tin icecream cu ta hustamente loke e bolo cu a come, ta exigi como compañero.

Un druif. Uno so. No mas pa despues bay mira cuanto hora a resta pa bay drumi prome cu spierta pa bay traha.

Ta cu un sentimento special di un satisfaccion cu solamente e momento aki por produci, ta despedi di frigidair.

Mientrastanto bishita nocturno na frigidaire a bira hasta motibo di estudio cientifico cu ya a yega na cierto conclusionnan cu ta exigi mas estudio si mira e variacion.

For di decada cincuenta, cientificonan ta kibra cabez riba e fenomeno cu segun nan peligroso pasobra e come prome cu drumi lo ta afecta salud.

Tin cientifico cu ta di opinion cu hende ta bishita frigidaire anochi pa motibo di depresion, frustracion of soledad.

Television ta wordo considera un aliado.

Ta wordo bisa cu e ta haci cu e ta conduci na aumento di peso pero hende cu no tin sobrepeso tambe tin e problema.

Pero segun otro thesis cientifico hende ta bishita frigidaire pasobra e ta relaha. Sigur si na e momento, dicidi pa television of un bon pelicula.

Ya tin asistencia cientifico specialisa pa personanan cu ta bishita frigidaire anochi. Tin literatura cu ta profundisa den e materia y cu ta tene cientificonan tan ocupa, cu 12 or di anochi nan mester habri frigidaire pa come tur loke nan mira, prome cu nan sigui dedica nan mes na e estudio di e magia di frigidair.

Un cos ta sigur. Hasta expertonan culinario ta di acuerdo cu nada ta mas dushi cu loke frigidair produci anochi na momento cu hende mester ta den cama! Personanan cu ta come mas di mita di nan cuminda diario durante anochi, ta totalmente di acuerdo.



