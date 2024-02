Lo bin cu un plan pa elimina scarcedad di vivienda social y general na Aruba

The content originally appeared on: Diario

​

Prome Minister a reuni cu departamentonan encarga cu vivienda social y general

“Nos meta ta pa trece solucion pa e problema aki y logra pa cada famia tin su hogar”

ORANJESTAD (AAN): Manera ta conoci, na Aruba tin un scarcedad grandi di vivienda social y general, pa cu e problematica aki, Prome Minister Evelyn Wever-Croes, como minister encarga cu infrastructura, a reuni cu e departamentonan di DOW, DIP y Kadaster, hunto cu FCCA, cu ta e fundacion encarga pa construccion di viviendanan social, pa traha riba un plan pa elimina e scarcedad aki, y percura pa crea mas vivienda social na Aruba. E scarcedad di vivienda ta hopi mas grandi di loke FCCA por provee, y p’esey a reuni pa delibera riba ki otro alternativa por tin pa yena e necesidad aki.

Prome Minister a indica cu un di e retonan grandi ta, e disponibilidad di tereno na Aruba. Esaki ta conduci, cu lo mester bin cu otro forma di vivienda, y no manera Aruba ta custuma cu ne. Comunidad ta custuma cu na Aruba casnan ta wordo construi riba un tereno, y cu cada cas tin su cura, pero mirando cu no tin suficiente tereno pa construi vivienda, lo mester bay traha cu otro metodonan. FCCA ta un fundacion cu hopi experticio den e ramo aki, ya cu nan a yega di traha vivienda cu ta bay na dos of tres piso, cu ta pega na otro riba un rij, dunando asina toch un espacio pa un cura chikito dilanti y patras di e cas. Un otro reto ta, cu hopi di e casnan a wordo bendi na stranheronan cu ta paga hopi placa pa nan. Esaki a distorciona e mercado, aumentando e balor di e casnan exageradamente, conduciendo asina cu hopi hende no ta bin na remarke pa cumpra of construi un cas.

Durante e reunion, a delibera riba varios opcion, y a evalua kico tur por wordo haci, pa mantene e prijs di e casnan pagabel pa comunidad. “Nos meta ta, pa trece solucion pa e problema aki, y logra pa cada famia tin su hogar. Apesar di tur e retonan riba nos caminda, nos tin confiansa cu nos lo surpasa nan, y cu nos ta exitoso”, Prome Minister a expresa