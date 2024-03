Iberostar Hotels & Resorts reconoci pa US News & World Report pa ranking di Best Hotels

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Nan prome Hotel bao construccion ta aworaki na Eagle Beach, net unda antes tabatin POVA Club.

Pa hopi observador rond mundo, ta conoci cu e cadena hotelero di Iberostar Hotels & Resorts ta uno clase aparte, diferente, cu hopi atencion dirigi riba cuido di medio ambiente, riba dedicacion pa no usa nada di plastico di un solo uso, pa no cumpra cuminda di lama cu ta bin di fuentenan sostenibel. Esey y hopi mas.

E publicacion US News & World Report a caba di haci analisis y a anuncia nan ‘2024 Best Hotels Rankings’, y den esaki nan a reconoce 59 hotel di Iberostar. Nan a ricibi reconocemento den un multitud di categoria, incluyendo ‘Best Hotels in the Caribbean’, ‘Best Hotels in Mexico’, y ‘Best Hotels in Europe’, y notable entre esakinan tabata esnan operando na Republica Dominicana, Mexico, y Spaña.

E lista di ranking di US News & World Report di Hotelnan, ta un reconocemento anual cu ta evalua miles di Hotel rond mundo basa riba diferente criteria, incluyendo premionan di industria, opinionnan di experto, y rating di clientenan. E ranking cu ta cubri un variedad di categoria manera ‘luxury hotels’, ‘boutique hotels’, ‘best hotels by region’, y ‘best hotels for families’, entre otro, ta dirigi pa suministra viaheronan cu informacion confiabel pa yuda nan tuma decisionnan informa ora di escoge acomodacion pa nan viahenan.

“Nos ta hopi honra cu 59 resort di Iberostar a worde reconoci pa e ranking di US News & World Report pa 2024,” ta loke Rodrigo Moscardo a bisa, kende ta Chief Product Officer di Iberostar Hotels. “E logro aki ta subraya nos dedicacion continuo pa ofrece experiencianan hospitalario excepcional a lo largo di diferente destinacion. Nos ta extende nos gratitud na nos team dedica, y huespednan fiel cu ta sigui inspira nos pa hisa nos standardnan di excelencia den e industria hospitalario,” Moscardo a sigui bisa.

Iberostar tambe recien a worde reconoci pa su Cancha di Golf, “Tierra del Sol” na Aruba, como uno di e mihor lugar di Golf den Caribe.

Manera a anuncia na comienso, prome cu fin di 2024 lo habri e prome Hotel di Iberostar na Aruba, pues esun riba tereno di ex-POVA Club na Eagle Beach. E ta un compleho di 240 camber di Hotel diseña cu e colornan dominante di bida marino y di fauna di Aruba. E lo tin un Casino, convention center, varios piscina, un gazebo special pa boda, y un lokaal di les tambe pa periodicamente duna alumnonan di Aruba les riba naturalesa, bida marino, y sostenibilidad.

E Hotel aki na Eagle Beach ta cay den e top categoria, conoci como Iberostar Grand, cu ta cater solamente na huespednan adulto. Poco patras, den area unda antes tabatin e Waterpark, ta bin un otro Iberostar pero di un otro categoria, cu ta cater pa famia, pues esaki si lo acepta mucha. Nan tambe lo tin un Waterpark y Hardin di Wega enorme.

Tin di enfatisa cu aunke tur Iberostar den Caribe ta operando segun e modelo “all inclusive”, toch pa Aruba nan a escoge pa haci e Hotelnan aki otro concepto, pues ta den forma di “European Plan (EP)”.

Despues lo construi nan di 3er Hotel na Aruba, situa den Tierra del Sol cu ya caba ta pertenece na nan. Den 2024, nan ta gastando miyones pa renoba henter e cancha di golf di Tierra del Sol.

Aruba ta hayando un Hotel cu ta full diferente cu tur otro, siguiendo cu e trend cu e doñonan na Spaña semper a boga pe.