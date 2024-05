Hues a duna Groeneveldt castigo di 750 Florin y trabao pa comunidad  a laga cacho sufri pa tempo largo y muri

The content originally appeared on: Diario

Castigo di 60 ora trabao comunitario



Fiscal tambe a mira Groeneveldt tira culpa riba tur hende

Groeneveldt kier hasta tira culpa riba Fundacion

ORANJESTAD (AAN): Diaranson mainta, e president di Corte Comun di Husticia, a trata e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra Alberto Groenenveld (G.), kende ta worde acusa di a laga su cacho Khaleesi sufri durante un periodo largo cu a causa cu e caso a muri.

Por a mira miembronan di e fundacion di cacho, Fundacion Luna, miembronan di Polis di Bario, presente den sala di Corte pa e caso.

E acusacion cu Fiscal a presente den Corte ta cu entre 1 Januari 2024 te 26 di Maart 2024, varios biaha a haci un cacho Khaleesi dolor of causa e cacho herida cu a causa su morto. Tambe Fiscal ta acusa Groeneveldt di a viola e ley di cacho door di no duna e cacho atencion. Groeneveldt a worde representa pa abogado mr. D. Croes.

Acusado ta lamenta loke a pasa: Acusado Groeneveldt a bisa Hues cu e ta lamenta hopi loke a pasa y cu ainda e ta den shock. El a bisa cu e ta traha duro y tabatin palabracionnan na cas pa cuida e cacho.

Hues a puntra cu kende Groeneveldt a palabra. El a contesta u na cas ta su yiu homber di crianza (25 aña) cu el a adopta, ihanan, hardinero y esnan cu ta haci cas limpi. Segun Groeneveldt, e “ta stima bestia” y a kere cu esnan na cas lo tabata cuida e cacho. Ta duel’e hopi loke a pasa.

El a bisa cu e sa cu e ta responsabel. Hues a bisa pa G. splica con e por tin mas cacho y puppies y tin indicacion cu pa un periodo largo e cacho tabata falta di cuido. El a bisa cu e no por splica cu su cacho no a haya atencion. El a bisa cu ainda e no por compronde cu su cacho a muri.

Mal cuido di cacho a causa su morto: Hues a bisa cu a haya e cacho mara cu cadena bao di un mata. Groeneveldt a splica cu e ta huur e cas pero no por traha cura. El a bisa cu e no ta gusta mara cacho. El a bisa Hues, cu e no sa ta ken a mara e cacho cu cadena.

El a splica Hues cu el a busca un kabel di waya special pa mara e 3 cachonan separa. Segun Groeneveldt, e no sa mara cacho pero door cu bisiñanan ta keha cu e cachonan ta core bay riba hende, e mester a mara nan.

Hues a puntra Groeneveldt con e cacho tabata mara cu cadena. El a bisa Hues cu e no por compronde ken a mara e cacho cu cadena. Segun Groeneveldt, dia 23 Maart 2024 el a duna e cachonan cuminda y e cacho no tabatin e cadena ey bisti. Hues a puntra Groeneveldt, pakico mirando e situacion reinando di hopi trabao y bisiñanan ta reclama, no a hiba e cachonan na instancianan.

Segun G. for di Januari 2024 el a pidi instancianan pa tuma e bestianan, pero ningun reaccion. El a bisa cu bisiña a bisa pa yama abattoir pa laga mata e bestianan. Groeneveldt a nenga di laga mata e cachonan. El a bisa Hues cu un bisiña a tuma un puppy, y en general a bisa cu e situacion a bay for di man.

Hues a mustra cu un bisiña a manda un mensahe di WhatsApp pa Groeneveldt pa suplic’e pa e haci algo cu e cachonan na Maart 2024 pero Groeneveldt no tabata reacciona. Segun Groeneveldt su storia, el a haya dos mensahe di bisiña cu a bisa cu atrobe e cachonan ta los y e otro bisiña a bisa cu e no kier pa e cachonan ta bay den su cura.

Cacho cu heridanan serio na garganta: Hues a puntra G. cu e no a mira e cacho cu heridanan serio rond di garganta y su cabez tabata hincha. Hues a bisa cu e potretnan ta basta cruel y dos cos cu ta hala atencion. A haya e cacho cu puppies ta bebe lechi y e cabez di e cacho tabata hopi hincha. E garganta di e cacho tabatin hopi herida di cadena cu tabata rasca na dje.

Veterinario a traha raport di loke a diagnostica na e cacho durante autopsia. Hues a lesa cu tabatin heridanan severo na garganta y falta di cuido pa tempo largo a causa cu e cacho a muri. Mas ainda Hues a mustra cu e musculonan di garganta a worde corta door di e cadena y hasta e cuero di garganta a cuminsa putri.

Hues a remarca cu loke Groeneveldt a declara di ta cuida e cacho, no ta cuadra cu e raport di Veterinario. Segun Groeneveldt, ta dia 24 Maart 2024 el a haya WhatsApp cu potret di e bisiña di e cacho cu puppies y bisa cu e kier un puppy. Segun Groeneveldt, riba e potret cu e bisiña a manda, e no a mira ningun herida na e garganta di e cacho y tampoco cabez hincha.

Hues a mustra cu e cacho tabatin carpata y door cu e herida na garganta a sera e circulacion di sanger di nanishi pa bay bek, esey a pone e cabez di e cacho a hincha. Tambe cu e cacho tabata hopi seco door di puppies y falta di awa.

Acusado a perde trabaonan: Segun Groeneveldt, despues cu e incidente aki a sali den media, tur trabao a caba. E doño di e cas cu e ta huur, a dun’e 3 luna pa bay for di e cas.

Groeneveldt a bisa Hues cu e no tin entrada awor y ta depende di famia. Segun Groeneveldt, e no ta sinti’e sigur mas pasobra hopi hende tin rabia riba dje. El a bisa cu di un dia pa otro el a perde tur cos. Como politico el a tuma su retiro di Partido MAS.

Fiscal y e storianan di Alberto: Fiscal a bisa cu ora el a lesa e documentonan y mira e potretnan, el a realiza cu e cacho tabatin un tempo largo ta sufri y seca. Fiscal a bisa cu e ta sinti cu Alberto Groeneveldt ta purba kita su culpa, pero e no ta logra.

Fiscal den un tono fuerte a bisa Groeneveldt, cu e tin bestia pa cria na cas, pues e mes ta responsabel pa esaki.

Hopi molester di cacho: Fiscal a bisa cu, si bo tin cacho, mester percura cu e ta haya cuido. Na Aruba tin hopi molester cu cachonan cu ta cana los. Na opinion di Fiscal, ta responsabilidad di Groeneveldt pa paga tino riba su cachonan. Fiscal a bisa cu e no por compronde cu Alberto Groeneveldt no a mira cu e cacho tabata sufriendo. E cuero rond di e heridanan a cuminsa putri. Esaki ta indicacion cu pa tempo largo e cacho tabata sufri.

Fiscal ta haya cu Alberto Groeneveldt no tabata duna cuido na e cacho. Fiscal a bisa cu intencional sin sa, Groeneveldt a keda sin duna e cacho e cuido necesario.

Pa cu e castigo, Fiscal a mustra cu G. ta promer biaha cu e ta cay den man di husticia. Na opinion di Fiscal, e hecho cu G. ta worde rechaza den comunidad, esey ta consecuencia di loke a sosode. Fiscal a remarca cu G. ta tira culpa riba otro y e no mester a busca cacho pa cria si e ta asina ocupa cu trabaonan.

Fiscal a exigi un boet di 750 Florin y 60 ora di trabao pa comunidad di cual 20 ora ta condicional cu un tempo di prueba di 2 aña.

Esey nifica, cu si acaso Alberto Groeneveldt no haci trabao pa comunidad, e lo mester bay 30 dia cera den Prison di KIA.

Abogado: mr. Croes a bisa Hues cu Fiscal ta acusa cu intencional Groeneveldt a mal cuida e cacho. Segun Croes, Groeneveldt ningun momento a desea morto di su cacho. No ta asina cu tabatin accion di Groeneveldt cu consecuencia cu e cacho a muri. E tabata stima su cacho y puppies.

Na opinion di abogado mr. Croes, por conclui cu e periodo ta hopi mas cortico cu loke Fiscal ta pretende cu e cacho tabata sufri. E abogado a mustra cu cinco dia promer e cacho tabata pafor na cas di bisiña. mr. Croes a bisa Hues cu nan ta kere cu e hardinero a mara e cacho na cadena pisa, pasobra e cacho lo tabata strob’e pa e haci su trabao. El a mustra cu for di 17 Januari 2024, G. a actua y tabata busca hende pa tuma e cachonan.

Di 17 Januari te 24 Maart, e Fundacion Luna a dicidi di yuda. Dia 25 Maart, Groeneveldt no a bay wak e cachonan y a resulta cu e cacho tabata hopi malo. E abogado a bisa Hues cu ta pensa cu e cacho a bira nervioso y a lora su mes den e waya y cadena. Abogado a bisa cu Groeneveldt ta lamenta hopi loke a pasa cu su cacho.

E consecuencia tabata hopi fuerte pa G. Hopi reaccion fuerte riba Facebook. El a retira di su Partido Politico. El a perde tur su trabaonan na cierto hotelnan y hasta a ricibi prohibicion di subi riba tereno di e hotel. Doño di e cas tambe a sac’e for di e cas. Mas cu 100 mil persona a mira riba you tube y hasta e canal NOS na Hulanda a duna atencion na esaki.

Fundacion Luna ta midi cu dos midi: Abogado mr. Croes a señala cu tin otro cacho a muri door di falta di cuido, auto a dal mata pit-bull y core bay. No a mira ningun reaccion y accion di Fundacion Luna. E abogado a mustra cu e fundacion a publica cu cadena a crece den garganta di un cacho.

E abogado ta haya cu ta bisto cu ta midi cu dos midi. E abogado ta haya cu no tabatin maltrato di cacho. El a pidi Hues tene cuenta cu e castigo cu Groeneveldt a haya for di pueblo.

Fiscal a reacciona cu tin problema cu cacho na Aruba. Hendenan mester percura pa nan cacho ta den nan cura y no riba caya.

Sentencia: Hues a sera tratamento di e caso y a dicta sentencia di biaha. Hues a bisa cu e caso aki a causa hopi conmocion na Aruba y otro lugarnan. E caso aki a afecta Groeneveldt hopi. El a haya menaza y perde trabao. Na opinion di Hues, esey ta mustra cu na Aruba ta tuma na serio cuido di cachonan. E manera cu ta cuida cacho ta mustra con mester trata otro. Cu respet y dedicacion.

Loke por proba contra Alberto Groeneveldt ta cu varios biaha entre Januari 2024 y 26 Maart 2024, a laga e cacho sufri pa tempo largo, sin duna atencion necesario na e cacho. Hues ta haya cu G. a tuma riesgo cu door di su dehado a causa morto di e cacho. Tambe Hues ta haya cu G. a viola e ley di cacho esta di no a duna atencion adecuado na e cacho. Tur dos acusacion ta legalmente proba.

Hues a confirma e exigencia di Fiscal y a condena Groeneveldt na un boet di 750 Florin, 60 ora di trabao pa comunidad di cual 20 ora ta condicional cu un tempo di prueba di 2 aña. Si G. no haci e 40 ora di trabao pa comunidad, e mester bay 30 dia sera den KIA.

Reaccion: Ya caba DIARIO a ricibi reaccion di Fundacion Luna, cu ta un grupo di boluntario, y nan a mira cu atrobe Groeneveldt y su abogado a trata di pusha culpa riba lomba di otro hende, incluyendo e Fundacion.

Fundacion no ta acepta cu kier pusha e culpa riba nan. E fundacion ta funciona cu boluntarionan cu ta dedica hopi amor y tempo den e trabao ey. Pues no ta trabao di e Fundacion pa bay rescata tur animal cu ta wordo maltrata, of diripiente tin urgencia pa haci esey debi cu e doño inespera no por cuida su animal mas.

Fundacion ta contento si cu awor Groeneveldt a wordo condena y sentencia den Corte, y esey ta lo mas importante.